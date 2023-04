Evento traz técnicas de 'Vendas Consultivas'

O Suzano Faz terá sua abertura oficial realizada às 9h30, ao passo que às 13 horas, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) traz para o evento as técnicas das “Vendas Consultivas”, onde serão apresentadas ferramentas, conhecimentos e habilidades necessárias para os profissionais interessados.

Em seguida, às 14, a empresa do ramo de ensino Liceu oferece orientações sobre a qualificação necessária para o mercado de trabalho. A Unipiaget marca presença às 15 horas, com apresentação sobre a importância do ensino superior. A partir das 16, representantes da empresa InvestSmart participarão de um painel sobre investimentos; e, para finalizar o dia, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) fornecerá informações sobre as características e tendência do mercado de Alimentação Fora do Lar (AFL), a partir das 17 horas.

Nos outros três dias de programação, o Senac retorna com a discussão dos temas “Logística 4.0”, na sexta-feira, às 11 horas; “Recrutamento, Seleção e Retenção nos Tempos Atuais”, no sábado, também às 11; e “Redes sociais a favor dos negócios”, no período da tarde, a partir das 15 horas. Neste mesmo dia, o Sebrae também volta para apresentar temas relevantes no mundo dos negócios como “Vender para o governo - um negócio que nunca passará por crises”, que acontece ao meio-dia; “Inovação - ALI”, às 13 horas; “Inovação - HUB Suzano”, às 16; e “Varejo de Moda”, às 17 horas.

A programação completa das atividades que serão desenvolvidas nos três eventos realizados no Parque Max Feffer podem ser conferidas no site da Prefeitura Municipal de Suzano, através do link bit.ly/ExpoSuzano2023.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Larissa Ashiuchi, falou sobre o cenário que o público vai encontrar na ExpoFlores. “Todos que comparecerem à Arena Suzano vão se encantar com tudo que será proporcionado. Cuidamos de cada detalhe para que os visitantes se sintam em um ambiente único, que resgatará a tradição de Suzano como a ‘A Cidade das Flores’. Organizamos um evento para toda a família, que valoriza a identidade da nossa cidade e contribui com os nossos produtores locais, reforçando ainda a temática da sustentabilidade”, destacou Larissa.

Já o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, ressaltou a importância de um evento como o Suzano Faz no mês de aniversário da cidade. “Nosso município está se desenvolvendo e se consolidando como um polo de investimentos no cenário regional, estadual e nacional. É fundamental reunirmos diferentes agentes do segmento do comércio e da indústria para compartilharmos conhecimentos diversos, que proporcionam novos aprendizados. A capacitação aquece nosso ambiente de negócios e nos mantém competitivos no mercado”, afirmou o prefeito.