Eventos da ExpoSuzano registram 300 mil visitas

A ExpoSuzano, finalizada na última segunda-feira (01/05), recebeu cerca de 300 mil visitas durante as celebrações dos 74 anos de emancipação político-administrativa de Suzano. O público que esteve no Parque Municipal Max Feffer, local que concentrou todas as atividades, pôde conferir de perto artistas de renome nacional como Jota Quest, Diogo Nogueira e Matheus e Kauan, durante o Circuito 1, realizado entre 31 de março e 2 de abril; além das atividades do ExpoFlores, Suzano Faz e EducaShow, viabilizados nos últimos seis dias e que integram o Circuito 2, que ocorreu entre os dias 25 de abril e 1º de maio. Cada um dos circuitos registrou, aproximadamente, 150 mil visitas.

Em relação ao Circuito 2, nas instalações do Parque Max Feffer ficaram registradas as participações efetivas da população no site expo.suzano.sp.gov.br, que reúne fotos de boa parte dos mais de 20 mil alunos da rede municipal que conferiram as atrações do EducaShow, realizado entre terça-feira (25/04) e domingo (30/04). Os estudantes que participaram do evento receberam um voucher, que garantiu a troca por um livro na feira do evento. Da mesma forma, está disponível no mesmo link a visita dos suzanenses ao belo cenário que foi montado na Arena Suzano para a ExpoFlora, que contou com mais de 20 expositores, e também ao Pavilhão Esportivo Maurice Bou Assi, onde foi realizado o Suzano Faz, proporcionando um intercâmbio de conhecimentos dos setores da Indústria e do Comércio, com a participação de 32 empresas.

Além dos artistas musicais, os eventos da ExpoSuzano receberam importantes representantes da Política, Comunicação, Literatura, Artes e Educação. O auditório do EducaShow recebeu o grupo musical Barbatuques, o youtuber Iberê Thenório, o sociólogo Cesar Callegari, o rapper MV Bill e o comunicador Marcelo Tas, entre outros. A abertura da ExpoFlora, na quinta-feira (27/04), contou com a presença do 1º comendador de Suzano, os ex-deputado Estevam Galvão, e no sábado (29/04), o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), o deputado André do Prado, conheceu de perto as atrações do evento, ambos acompanhados do prefeito Rodrigo Ashiuchi.

A ExpoSuzano também marcou a inauguração da escultura da cabeça de dragão, em frente ao Suzano Skate Park, na manhã de sábado. Com 3,4 metros de altura e 6,3 metros de largura, além de 4,5 metros de comprimento e 800 quilos, ela foi esculpida a partir de isopor e resina plástica de poliuretano e fez sucesso entre os que visitaram a figura. A peça foi montada sob uma estrutura metálica para sustentação e doada pela empresa suzanense Wyvern Films, da Metalúrgica Rocha.

O primeiro e o último domingo do mês (02/04 e 30/04) foram dias de destaque na programação especial. Um porque marcou a data de aniversário da cidade, quando 25 mil pessoas estiveram no parque para o show da dupla sertaneja Matheus e Kauan, além de outras 4,5 mil que foram conferir a apresentação, na Arena Suzano, da Orquestra Filarmônica Bachiana do Sesi/SP, sob a regência do maestro João Carlos Martins. O outro, pelo número de atrações que foram oferecidas simultaneamente à população, com um pico de mais de 35 mil visitas ao longo do dia. Nesta data, além do EducaShow, da ExpoFlora e do Suzano Faz, foram organizados o FestCão, executado pela TV Diário com apoio da administração municipal e que promoveu concurso e apresentação com cães, reunindo mais de 15 mil pessoas; o “Baby, Me Leva!”, evento que garantiu a adoção de 92 animais; e o Rotary Day, que ofertou gratuitamente serviços de saúde e apoio jurídico.

Por meio do Fundo Social de Solidariedade, foram arrecadadas mais de 60 toneladas de alimentos durante as comemorações, já que a troca de ingressos para os shows do Circuito 1 foram efetuadas mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. Em relação ao Circuito 2, mais de 500 itens de higiene e limpeza foram arrecadados.A presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Larissa Ashiuchi, destacou o sucesso dos eventos, a retomada da tradição da exposição das flores e o caráter solidário que marcou a programação da ExpoSuzano. “Tivemos muita solidariedade com doação de alimentos, muita alegria, opções para toda a família e, ainda, mais emoção com as lembranças do passado, um toque do presente e o planejamento de um futuro próspero para a nossa cidade”, assinalou a primeira-dama.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi ressaltou que o evento teve um significado maior do que a comemoração pelo aniversário de emancipação político-administrativa. Para ele, foi um marco na história do município, que celebra o seu desenvolvimento e fortalece sua identidade. “Muito mais do que lazer, buscamos promover eventos que pudessem acolher as famílias, revivendo grandes momentos da história do município e resgatando o orgulho de ser suzanense. Estamos transformando a realidade da nossa cidade e melhorando a qualidade de vida dos nossos moradores”, ressaltou Ashiuchi.