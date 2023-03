Ex-candidato a vice-presidente, General Braga Netto visita Suzano nesta sexta

O endereço do Bunkyo é a Avenida Armando Salles de Oliveira, 444 - Parque Suzano.

Também vão estar presentes o prefeito Rodrigo Ashiuchi, a presidente do PL de Suzano, Larissa Ashiuchi, e do presidente estadual do PL, José Tadeu Candelária.

Ele virá a cidade para discutir sobre o futuro do partido no Alto Tietê.

Ele também deve conversar sobre a participação do partido nas eleições municipais de 2024.

O PL quer vencer em novas prefeituras e manter naquelas em que foi eleito em 2020.

Trajetória

Walter Braga Netto é um político e militar da reserva brasileiro.

Durante o governo Bolsonaro, ele passou pelos cargos de assessor especial da Presidência, ministro da Defesa, ministro chefe da Casa Civil e chefe do Estado Maior do Exército.

Braga Netto deixou seu último posto no Planalto em 1o de julho de 2022 e teve sua candidatura a vice oficializada em 24 de julho.

O Diretório Municipal do Partido Liberal (PL) de Suzano recebe, nesta sexta-feira, a visita do secretário nacional de Relações Institucionais do PL, General Braga Netto, às 11 horas na Associação Cultural Suzanense - Bunkyo. Ele concorreu a vice-presidência nas eleições de 2022 na chapa com Bolsonaro.