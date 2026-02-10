Excessos do Carnaval podem desencadear a síndrome do coração festeiro

O Carnaval é sinônimo de festa, alegria e muita animação, mas também pode representar riscos à saúde do coração quando os excessos entram em cena. Uma condição que merece atenção é a chamada síndrome do coração festeiro, caracterizada por alterações no ritmo cardíaco, ou seja, por arritmias que podem surgir após períodos de consumo excessivo de álcool, energéticos, cafeína, noites mal dormidas e desidratação.

Segundo o cardiologista Edson Elviro Alves, da Hapvida, o problema é mais comum do que se imagina. “Chamamos de síndrome do coração festeiro as arritmias que aparecem após excessos típicos de períodos festivos, como o Carnaval. O álcool em grande quantidade interfere diretamente no sistema elétrico do coração, alterações que podem ser potencializadas pelo consumo de ‘energéticos’, tão consumidos atualmente”, elucida.

O médico explica que o coração funciona a partir de impulsos elétricos que mantêm os batimentos em ritmo regular. Quando há consumo excessivo de álcool, associado ou não aos energéticos, o organismo sofre alterações que interferem diretamente nesses impulsos, favorecendo o surgimento de arritmias, especialmente a fibrilação atrial.

De acordo com o especialista, apesar de ser, muitas vezes, um quadro temporário, a condição não deve ser ignorada. “Em muitos casos, o coração volta ao ritmo normal após a interrupção dos excessos associada à hidratação adequada. No entanto, se as arritmias não se resolvem espontaneamente após 24 horas de abstinência, podem ser necessárias intervenções e acompanhamento médico”.

Jovens também estão sujeitos

Ao contrário do que muitos pensam, a síndrome do coração festeiro não atinge apenas pessoas com histórico de doença cardíaca. “Mesmo indivíduos jovens, aparentemente saudáveis, podem apresentar arritmias após abusar do álcool, misturar bebidas alcoólicas com energéticos, dormir pouco e enfrentar longos períodos de calor intenso”, alerta Edson Elviro Alves.

Entre os grupos que precisam de atenção redobrada, estão pessoas idosas, hipertensas, diabéticas, cardiopatas, com arritmias prévias e com histórico familiar de doenças cardíacas. Quem faz uso contínuo de medicamentos também inspira cuidados.

Sinais de alerta

Os sintomas mais comuns incluem palpitação, sensação de coração acelerado ou irregular (“batedeira”), falta de ar, tontura, cansaço intenso, dor no peito e, em casos mais graves, desmaio. “Palpitação após beber não deve ser considerada normal, principalmente se for intensa, persistente ou vier acompanhada de outros sintomas”, reforça o cardiologista.

A orientação é procurar atendimento médico imediato diante de sinais como dor no peito, falta de ar, tontura intensa ou desmaios.

Prevenção é o melhor caminho

Para quem pretende aproveitar o Carnaval, o especialista destaca que é possível curtir a folia com responsabilidade. “O segredo é o equilíbrio. Hidratar-se bem, evitar o consumo excessivo de álcool, não misturar bebida alcoólica com energético, alimentar-se adequadamente e respeitar os limites do corpo fazem toda a diferença”, orienta.

Intercalar bebida alcoólica com água também é uma medida simples e eficaz para reduzir a sobrecarga do coração. Pessoas que utilizam medicamentos contínuos devem ter cuidado redobrado, já que o álcool pode interferir na ação de diversos remédios.

“O Carnaval pode e deve ser um momento de alegria, mas a saúde vem sempre em primeiro lugar. O coração também sente os excessos. Ouvir os sinais do corpo é fundamental para evitar complicações”, conclui o cardiologista.