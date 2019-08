Exército autoriza Guarda Municipal de Suzano a utilizar espingarda calibre 12

A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã obteve, do Exército Brasileiro, a autorização para receber quatro espingardas calibre 12. As armas tinham sido adquiridas e só dependiam desta autorização para a entrega. Agora, o trâmite burocrático prossegue entre o Exército Brasileiro e o fornecedor.

Os armamentos serão utilizados pela Guarda Civil Municipal (GCM) e vão reforçar a segurança na cidade. O anúncio foi feito no sábado. O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), ao lado do vice-prefeito Walmir Pinto, e do secretário de Segurança Cidadã, Jefferson Ferreira dos Santos, o Prefeito da Academia, fez um balanço sobre as ações na segurança pública da cidade.

O balanço foi postado em um vídeo nas redes sociais e gravado no Parque Maria Helena. Dura pouco mais de 3 minutos. Nele, o secretário afirma que o Exército autorizou a GCM de Suzano a utilizar o armamento.

“Esta semana tivemos a liberação do Exército para que a Guarda Municipal tenha as armas. Mandamos documentação para Brasília”, disse. Segundo ele, há também a licitação para nova aquisição de viaturas e uma Base Comunitária da GCM para toda a cidade.

Segundo o secretário, o prefeito Rodrigo Ashiuchi “pegou a segurança sucateada”, em 2017, e conseguiu conquistas. Já o chefe do Executivo lembrou, por sua vez, que garantiu a primeira companhia da PM e o pró-labore para os policiais.

“Conseguimos equipamentos, armamos a guarda, arrumamos o Canil e implantamos o Guard (Grupo Unido nas Ações de Resistência às Drogas). Trouxemos mais viaturas e a central de monitoramento”, lembrou o prefeito.

O vice-prefeito Walmir pinto disse que a atual administração “reforça o compromisso com a segurança da cidade”. “Estamos reconstruindo a cidade”. Walmir também afirmou que a administração vem combatendo as fake news.