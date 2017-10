Expansão da iluminação pública em Suzano vai exigir investimento de até R$ 4,9 mi

A concorrência pública de Suzano para a expansão do sistema de iluminação pública deverá anunciar a prestadora do serviço em 25 de outubro, dia em que os envelopes serão abertos. A Prefeitura deverá investir até R$ 4.957.407,33 na iniciativa.

De acordo com a municipalidade, a concorrência publicada aberta anteriormente precisou ser alterada em resposta a apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP), na sessão do tribunal pleno de 07 de dezembro de 2016, sendo o principal ponto a limitação dos serviços de expansão do sistema de iluminação pública.

A Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças explica que por conta disso, a nova licitação da Prefeitura de Suzano para o tema prevê agora a operação e a manutenção da iluminação pública, ou seja, serviços a serem prestados pelo vencedor do certame. "As exigências mínimas previstas no edital são de Habilitação Jurídica, Fiscal e Trabalhista, além de qualificação técnica, econômica e financeira", pontua a pasta.

O edital publicado pela administração municipal deixa claro, desta vez, que a empresa vencedora deve ser responsável pela operação e manutenção da iluminação pública em todo o município. Já a abertura dos envelopes acontecerá em 25 de outubro, as 9h30, na Rua Baruel, 501, sala de licitações no térreo.

Interessados