Explosão em torre com piche deixa ao menos um ferido dentro de empresa em Suzano

Uma explosão em uma torre com piche (asfalto líquido) no interior de uma empresa deixou uma pessoa ferida com queimaduras e fraturas no início da tarde desta terça-feira (4), na avenida Vereador João Batista Fitipaldi, região da Vila Maluf, em Suzano.

Segundo as informações iniciais do Corpo de Bombeiros, a vítima teve que ser socorrida pelo Águia da Polícia Militar para o Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André. Ela caiu de uma altura de mais de 10 metros com a explosão, sofrendo queimaduras de primeiro e segundo graus nas mãos e rosto e fraturando pelo menos um membro inferior.

Onze viaturas foram mobilizadas no combate às chamas. “O fogo já diminuiu, mas ainda tem um pouco. Estamos fazendo o resfriamento de um silo que tem risco de explosão ainda. Tem material combustível dentro dele, então o risco é muito alto. Teve uma vítima socorrida pelo Águia, ela caiu de uma altura de mais de 10 metros quando explodiu, e foi socorrida”, informou ao DS o capitão do Corpo de Bombeiros de Suzano, Marcos Vinícius Carbonel.

Uma densa fumaça preta foi flagrada por pedestres e motoristas que passavam pelo local. Os vídeos estão circulando pelas redes sociais e aplicativos de mensagens.

A explosão foi tão forte que houve relatos de pessoas afirmando que sentiram o tremor em outros bairros. A fumaça intensa pode ser observada de longe, até mesmo da divisa de Suzano com a cidade vizinha, Mogi das Cruzes.

A reportagem tenta contato com a empresa responsável pela torre, mas ainda não conseguiu. O DS está no local apurando mais detalhes sobre o caso.

ATUALIZADO EM 04/04/2023 ÀS 15H17

ESTA MATÉRIA ESTÁ EM ATUALIZAÇÃO