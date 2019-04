Exposição da Câmara de Suzano recebe 1ª turma de estudantes após abertura oficial

Na manhã desta terça-feira (9), a Câmara de Suzano recebeu estudantes do 4º ano B da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ruy Ferreira Guimarães para visitar a exposição “Mulheres no Legislativo: a história da representação feminina na Câmara de Suzano”. Esta foi a primeira visita guiada após a abertura oficial da mostra, realizada na sexta-feira (5), com a presença de cerca de 100 pessoas.

Os alunos estavam acompanhados pela professora Milene Alves de Jesus Pereira e foram recebidos pela diretora de Comunicação da Casa de Leis, Vivian Turcato, que apresentou o Plenário e a Galeria do Palácio “Deputado José Souza Candido”, além dos gabinetes dos vereadores e o espaço da exposição, localizado no 1º andar. Todos puderam fazer perguntas.

A estudante Mikaelly Magalhães da Silva, de 10 anos, achou a visita divertida. “Quero ser prefeita para defender as mulheres”, disse ela após conhecer a exposição.

O aluno Gabriel Vinícius dos Santos, de 9 anos, também afirmou que gostou da mostra: “Tem coisas antigas que eu nunca vi. Também é a primeira vez que venho a uma câmara”, disse.

A exposição

Realizada pelo segundo ano consecutivo dentro das comemorações do aniversário do município, a exposição tem como objetivos resgatar o passado da Câmara, homenagear os personagens que ajudaram a escrever a biografia da cidade e abrir a Casa de Leis para a população.

Entre os objetos e documentos que compõem a mostra, está a ata da primeira sessão da Câmara, realizada em 2 de abril de 1949. Há ainda as fotos e uma pequena biografia das 17 mulheres que ocuparam uma cadeira na Casa de Leis suzanense desde a emancipação do município, há 70 anos. A exposição também conta com uma linha do tempo sobre a luta para a conquista do direito ao voto feminino.

O público também pode conferir a Galeria dos Presidentes, que contém as fotos de todos os ex-presidentes da Casa de Leis, e objetos antigos, como máquina de datilografar e câmeras fotográficas.

A exposição é aberta ao público em geral e grupos de estudantes podem agendar visitas guiadas pelo portal do Legislativo suzanense: www.camarasuzano.sp.gov.br. Os alunos recebem certificados e, no caso de universitários, a atividade poderá contar como hora complementar.

A visitação pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. A exposição fica no 1º andar do Palácio “Deputado José de Souza Candido” (rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista).