'ExpoSuzano 2024' recebe mais de 150 mil visitantes

A edição 2024 da “ExpoSuzano” recebeu mais de 150 mil visitas entre segunda-feira e domingo (22 a 28/04), distribuídos entre as feiras “ExpoFlores” (50 mil), “EducaShow” (38 mil) e “Suzano Faz” (44 mil), além do “Festcão” (18 mil) e das atividades extras que ocorreram no Parque Municipal Max Feffer como as apresentações musicais no Pavilhão da Cultura Afro-brasileira Zumbi dos Palmares e a fonte interativa “Acqua Play”, que foi muito concorrida durante o final de semana. As imagens do evento podem ser acessadas no site oficial exposuzano.com.

A atividade que deu início à “ExpoSuzano” deste ano foi o “EducaShow”, na segunda-feira, e, ao longo da semana, mais de 21 mil alunos passaram pelo espaço montado logo na entrada do parque. Entre os visitantes, 20 mil foram estudantes de 4 a 11 anos da rede municipal, para quem a estrutura esteve reservada entre segunda e sexta-feira (26/04). Além deles, mais mil crianças da educação infantil de Suzano, acompanhados dos pais, também puderam apreciar as atrações do ambiente, assim como meninos e meninas matriculados em escolas estaduais e particulares. Além dos pequenos, 17 mil munícipes de todas as idades também marcaram presença e curtiram um fim de semana de magia com tudo que foi proporcionado. Ao todo, mais de 38 mil suzanenses prestigiaram as atividades nestes sete dias.

O público presente foi convidado a uma viagem pelo universo do circo. As crianças puderam se divertir com os malabaristas, equilibristas, palhaços e bailarinas que deram um show de alegria. Com uma proposta de apresentar um ambiente lúdico, mas com muitos ensinamentos e diversão, a Secretaria Municipal de Educação ofereceu oficinas de mágica e de brincadeiras antigas para os alunos, que pularam corda e participaram de atividades como corrida com saco, peteca e bambolê.

Os pequenos ainda tiveram à disposição oficina de bolhas de sabão e brinquedos infláveis, além de cama elástica, pula-pula, piscina de bolinhas e tobogãs. Espaços temáticos foram pensados especificamente para o aprendizado e abordaram diferentes propostas, como o desperdício de energia elétrica, com as orientações compartilhadas pela concessionária EDP São Paulo, e tecnologia, com a plataforma Matific, que incentivou os ensinos matemáticos por meio de jogos on-line. Ainda houve atividades de conscientização em relação à prevenção contra a dengue.

“ExpoFlores”

Um terço dos 150 mil visitantes da “ExpoSuzano 2024” estiveram na Arena Suzano para reviver a tradição da exposição de flores da cidade entre quinta-feira (25/04) e domingo. Com uma diversidade de plantas e exibição de itens que remetiam à história do município, incluindo os aspectos da cultura oriental, o espaço geralmente ocupado pelo vôlei se tornou um ambiente de contemplação com o cenário que foi criado.

A decoração suspensa, a simulação do céu azul e referências à cultura japonesa, conduziram os munícipes a uma viagem pelo tempo, onde puderam ser apreciadas as belezas que Suzano produz e os elementos que contribuíram com a formação da sociedade local.

A feira estava ornamentada com flores e ainda disponibilizou oficinas sobre o cuidado com as plantas, estandes e exposições, incluindo uma com peças do acervo do Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil. A programação musical contou com a voz e o violão de Babi Ferreira; o som de Fah Carvalho; e apresentações da Orquestra Suzanense Maestro Johnny Martins e do Quinquirim Trio.

Além dessas atividades, a estrutura do evento contou com feira de artesanato e uma praça de alimentação no entorno da Arena Suzano, abrindo espaço para entidades que prestam serviço social na cidade.

“Suzano Faz”

O “Suzano Faz” atraiu 44 mil visitantes para o Pavilhão Maurice Bou Assi nos quatro dias de atividades, que foram abertas na quinta-feira e concluídas no domingo, reunindo 31 empresas e 14 entidades, representadas em 61 estandes, garantindo a mostra de trabalhos e a integração entre os participantes.

Organizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, a atividade voltada ao empresariado promoveu um networking entre profissionais do segmento da Indústria, Comércio e Serviços e mobilizou estudantes, já que foram realizadas palestras que abordaram a “Comunicação na Periferia” para alunos do Serviço Social da Indústria (Sesi), e as tendências da indústria para alunos e professores.

A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Suzano (Aeaas) também organizou trabalhos que incluíram uma palestra técnica com o tema “Inovação, Tecnologia, e Inteligência Artificial na Engenharia e Arquitetura”, e um networking entre os participantes da Jornada Tecnológica dos Profissionais e Entidades do Alto Tietê. Outra atividade foi conduzida pela Associação de Desportos do Alto Tietê (Adat), que realizou palestra sobre saúde mental no trabalho, na família e no esporte.

Ainda foram destinados oito espaços específicos para membros do terceiro setor, do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+) e de entidades representativas da sociedade, como a Câmara Municipal e Organizações Não Governamentais (ONGs). Além dos estandes, a feira também recebeu exposição de caminhões, tratores e outros veículos, com a proposta de estimular a interação de empreendedores e consumidores. O evento também contou com 55 artesãos.

Outras atividades

As atrações organizadas pela Secretaria Municipal de Cultura no Pavilhão Zumbi dos Palmares garantiram ainda mais energia no parque durante os dois últimos dias da “ExpoSuzano 2024”. No palco, teve Flashback com DJ Gra, Escola Point da Dança, Le Pettit Studio de Dança, Balleto Studio de Dança, LA Arte Espaço Artístico, Grupo Luana Pinheiro, Studio Shakese, Lissin e Aleister Borges.

Para proporcionar mais conforto a quem esteve no local, uma outra praça de alimentação foi instalada neste espaço, onde puderam ser encontrados tendas da Associação Morelato, da Comunidade Kolping São Judas Tadeu, do projeto “Ame”, do projeto “Mulheres Modernas” do Novo Colorado, da Associação Amigos de Bairro do Parque Umuarama, do Instituto Tamires Fortunato e da Casa Voluntária Jardim Europa, além do próprio Fundo Social de Solidariedade.

Além disso, a fonte interativa "AcquaPlay" foi a diversão para muitas famílias. Os dias de calor foram refrescados pelos 48 jatos d'água da atração.

Outra grande atividade foi o "FestCão", que reuniu mais de 18 mil participantes, que conferiram as atividades voltadas aos pets, ao passo em que acompanharam mais uma edição do evento de adoção responsável "Baby, Me Leva".

Para o secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, a realização do “EducaShow” deste ano reforça que o ensino é um dos pilares para o crescimento de Suzano. “Um dos motores para a evolução de uma sociedade se encontra nas escolas, mas não somente como um lugar em que a gente vai para estudar, mas sim como uma instituição, um estilo de vida, em que temos a consciência que sem ela não vamos muito longe. Neste ano, especialmente, pudemos trabalhar essa temática junto ao circo, resgatando velhas brincadeiras e hábitos que há muito se perderam. Foram dias muito especiais para todos nós e espero que para os alunos também”, apontou ele.

Por sua vez, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano, André Loducca, ressaltou que o encontro iniciado na última quinta-feira pode gerar resultados positivos por muito tempo. “Acredito que o que vivemos aqui nesta última semana vai ecoar para o restante do ano. Pudemos proporcionar os encontros e palestras, mas penso que o impacto positivo se estenderá um pouco mais na concretização de um negócio, na compra de um serviço, e quem ganha com tudo isso é a cidade e seus habitantes”, afirmou.

A primeira-dama Larissa Ashiuchi, que esteve à frente da organização da “ExpoFlores”, destacou o interesse da população pelas atrações que foram oferecidas no parque. “Fizemos tudo com muito amor e carinho para que todos os visitantes pudessem ter mais uma experiência incrível durante as comemorações. Mostramos o que o município tem de mais valioso e conseguimos encantar pessoas de todas as idades. O sucesso de mais uma edição do evento é uma prova de que estamos conseguindo resgatar a tradição local e devolver o título de ‘Cidade das Flores’ a Suzano”, avaliou Larissa.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi ressaltou que a “ExpoSuzano 2024” é um símbolo do desenvolvimento da cidade. “Hoje nosso município consegue organizar um evento desse porte, com três feiras simultâneas, além do "FestCão", que mostram a qualidade da educação suzanense, a valorização da produção de plantas e flores, a força da indústria e do comércio e o crescente trabalho de bem-estar animal. Buscamos garantir um conjunto de atrações que pudessem apresentar de que forma buscamos a nossa evolução. Proporcionamos alegria e ensinamentos para as crianças, reforço da nossa cultura oriental e novas perspectivas de crescimento para investidores e empreendedores”, afirmou o chefe do Executivo municipal.