Expresso Leste é ampliado e fará 313 viagens diárias sem baldeação

O governador João Doria (PSDB) e o secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, anunciaram nesta terça-feira (9) a ampliação do serviço Expresso Leste-Mogi da Linha 11-Coral que passará a circular também nos horários de pico nos dias úteis.

Até janeiro deste ano, eram realizadas somente 30 viagens diárias entre as estações Estudantes e Luz (nos dois sentidos) sem transferência em Guaianases. Para atender a uma reivindicação dos moradores do Alto Tietê, a nova gestão da CPTM aumentou o número de viagens diretas em dias úteis para 120 em fevereiro. A partir de agora, com a realização das obras de energia, serão 313 no total durante todo o horário comercial.

Em dias úteis, o intervalo médio dos trens no Expresso Leste-Mogi será de 8 minutos. Cerca de 230 mil passageiros do Alto Tietê serão beneficiados com a ampliação do serviço. A frota de trens foi renovada em janeiro.

Para a implantação do Expresso Leste-Mogi, a CPTM fez obras nas subestações de energia Patriarca e Dom Bosco. Os maquinistas também foram treinados.

“A eliminação da baldeação na Estação Guaianases era uma antiga reivindicação da população do Alto Tietê. Demos início a essa operação em fevereiro e é com sensação de dever cumprido que hoje estendemos o serviço para todos os horários, inclusive os de pico, o que é tão importante para os trabalhadores”, destaca Baldy.

No trecho entre Luz e Guaianases, a CPTM adotará uma estratégia especial nos horários de pico (das 4h às 8h30 e das 15h20 às 20h15) em dias úteis, para manter o intervalo médio em 4 minutos. Só esse trecho transporta 506 mil passageiros por dia, a maior demanda da linha 11. Assim, a circulação será feita com viagens alternadas entre Luz e Guaianases e entre Luz e Estudantes durante o horário de pico.

O evento contou com a presença de prefeitos e dos deputados Marco Bertaiolli (PSD) e Estevam Galvão (DEM) que falaram da importância dos trem expresso sem a baldeação em Guaianases. Para eles, a conquista foi uma luta de muitos anos.

Entrega de trem – Doria e Baldy anunciaram também a entrega de mais um trem para a Linha 7-Rubi (Luz – Francisco Morato – Jundiaí). A composição da série 9500, fabricado pelo Consórcio Hyundai Rotem, é a 61ª do lote de 65 unidades compradas pelo Governo do Estado para trazer mais conforto e eficiência ao transporte ferroviário na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP).

A CPTM está readequando a frota de acordo com a necessidade operacional para padronizar as linhas. Desde 2007, já entraram em operação 167 novos trens em todas as linhas da companhia.

O trem entregue hoje possui salão contínuo de passageiros (passagem livre entre os carros), monitoramento com câmeras na parte externa e interna e são acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência. Também dispõe de monitores digitais internos com informações sobre a prestação de serviços, além de reconhecimento eletrônico automático do maquinista por meio de biometria.

A Linha 7-Rubi transporta, em média, 470 mil passageiros por dia, sendo 435 mil entre Luz e Francisco Morato e 35 mil entre Francisco Morato e Jundiaí.