Extensão da Linha 11-Coral até Barra Funda chega no fim do ano

A extensão da Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) até a Estação Palmeiras-Barra Funda será concluída até o final de 2024. A informação foi confirmada pela companhia ao DS.

A Linha 11 atende as cidades de Mogi das Cruzes, Suzano, Poá e Ferraz de Vasconcelos.

Segundo a companhia, o projeto segue o cronograma de obras estabelecido, com previsão de conclusão no fim deste ano. O investimento total da obra é de R$ 158 milhões.

“Está em andamento execução de serviços na rede aérea, via permanente e sinalização”.

Preparação

A Linha 11-Coral, que liga atualmente a estação Estudantes, em Mogi das Cruzes, até a estação Luz, é a linha mais movimentada de toda a CPTM.

Em junho de 2023, a linha passou por manutenção na rede aérea (cabos que têm contato direto com os trens), na via permanente e na sinalização.

Uma nova subestação de energia entre as estações Luz e Palmeiras-Barra Funda foi construída para favorecer a extensão.

“A subestação vai garantir a distribuição da energia para alimentar as composições, após o aumento da circulação no trecho, que atualmente recebe o Serviço 710, que permite viagens entre as Linhas 7-Rubi e 10-Turquesa sem a necessidade de baldeação na Estação Brás”.

Na época a CPTM informou, que as plataformas 7 e 8 da estação, que vão receber as composições das linhas, já tem as placas indicativas instaladas sobre os novos destinos.

Linha 13

O Expresso Aeroporto, Linha 13-Jade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) começou a operação em setembro a partir da estação Palmeiras-Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo.

A partir de agora com uma média de 35 minutos, o passageiro poderá sair do Aeroporto de Guarulhos e chegar no Terminal Rodoviário da Barra Funda e seguir para o interior do estado, com uma interligação de modais do transporte aéreo, rodoviário e ferroviário em curto espaço de tempo. Além disso, o passageiro da Linha 13-Jade agora tem acesso aos trens da Linha 8- Diamante operados pela Via Mobilidade.