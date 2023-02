Fake news de 'sucuri na Estrada da Duchen' volta a circular nas redes sociais

Mais uma vez o vídeo da suposta sucuri “atravessando a Estrada da Duchen” viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira (17).

“Maluco, olha o tamanho dessa sucuri atravessando aqui na Estrada Duchen”, diz um homem ao fundo, enquanto mostra uma enorme cobra nadando em direção a uma vegetação.

O vídeo já havia se tornado viral nas redes sociais em 2019 e foi desmentido por alguns veículos de comunicação da região.

O DS confirmou com a Prefeitura de Suzano a veracidade do vídeo. A administração confirmou que a gravação não foi feita na cidade.

O site That Nonsense investigou a origem do vídeo e constatou que ele surgiu pela primeira vez em 2018, sem um local específico. Na internet, a mesma gravação já apareceu como “Anaconda de 15 metros no Rio Xingu, no Pará”.

Nas publicações feitas nesta sexta-feira em redes sociais de Suzano, alguns internautas se assustaram e acreditaram na notícia fake. Algumas pessoas reagiram pedindo “misericórdia”. Outras tentaram calcular o tamanho da cobra. Teve gente que reforçou a fake News de que o vídeo foi gravado no Pará e algumas outras pessoas desmentiram o vídeo fake.