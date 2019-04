Famílias assinam contratos de financiamento de moradias

A Prefeitura de Suzano, a Caixa Econômica Federal e a construtora Cury promoveram na manhã desta quinta-feira (4) a assinatura de contratos de financiamento de 469 apartamentos do conjunto habitacional Bosque das Flores, do Jardim Europa, por meio do programa “Minha Casa, Minha Vida”.

O evento, realizado no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, é uma das últimas etapas do processo de entrega das moradias, iniciado em 2011, para famílias que viviam em áreas de risco no município.

Participaram do início dos trabalhos o prefeito Rodrigo Ashiuchi, os secretários municipais de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis José Vieira, e de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Júnior, o diretor municipal de Habitação, Miguel Reis Afonso, e o gerente da Caixa em Suzano, Rodrigo Lopes.

Foram colocados à disposição mais de 25 atendentes para viabilizar a assinatura dos contratos das famílias da região do Miguel Badra Jaguari e do Miguel Badra Planalto, locais que foram alvo do projeto de reurbanização do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal. Eles também tiravam dúvidas sobre reformas nas unidades, ligação de energia elétrica e outros serviços.

A previsão é de que as chaves sejam entregues em até 15 dias.

Jornada das famílias

Segundo Miguel Reis Afonso, diretor de Habitação, a jornada das famílias do Bosque das Flores está chegando ao final, mas o trabalho dos agentes públicos continua. “Vamos auxiliar no processo de adaptação, uma vez que elas vão para um outro endereço. Nesta nova região tem ocorrido ações voltadas à saúde e à educação”, afirmou. Ele ainda explicou que 31 beneficiários não assinaram os contratos porque suas documentações ainda estão sendo analisadas pela Caixa.

O prefeito de Suzano reafirmou a importância da conquista da casa própria para as famílias e a necessidade de união entre o Poder Público e a comunidade.

“Hoje chegamos perto de mil unidades entregues desde o início de 2017. Este é um trabalho voltado para as famílias não apenas na criação de novas moradias, mas também nas estruturas do entorno. Que todos possamos criar, a partir de agora, novos lares, novos vínculos. Que vivamos em cooperação e harmonia para que tenhamos um futuro ainda melhor”, disse Ashiuchi.