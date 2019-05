Famílias começam a se mudar para apartamentos do Bosque das Flores

Mais de 50 famílias beneficiadas com apartamentos do conjunto residencial Bosque das Flores, no Jardim Europa, já se mudaram para suas novas moradias. O processo teve início nesta terça-feira (28) e a previsão é de que se estenda até meados de julho. A entrega das chaves das 500 unidades do empreendimento foi realizada pela Prefeitura de Suzano na última sexta-feira (24), em evento realizado no Ginásio Municipal Professor Roberto David, no Sesc.

As pessoas atendidas são moradoras de áreas de risco e outras ocupações irregulares no Miguel Badra Jaguari e Miguel Badra Planalto, região que passa por um processo de reurbanização do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) que previa a transferência para os prédios construídos por meio do programa federal “Minha Casa, Minha Vida”. Na próxima sexta-feira (31), inclusive, a administração municipal realizará uma cerimônia nas dependências do conjunto, que fica na estrada Takashi Kobata, 653, no Jardim Europa, para oficializar a entrega dos apartamentos, às 11 horas.

Na terça-feira, os primeiros moradores começaram a chegar. A Prefeitura de Suzano colocou à disposição uma empresa para realizar a mudança e 265 famílias optaram pelo auxílio. As outras 235 resolveram fazer por conta própria, mas com autorização, agendamento e acompanhamento da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação. “Muitas delas já não estavam em suas antigas casas porque recebiam aluguel social e moravam em outros locais enquanto esperavam a liberação dos apartamentos”, explicou o secretário Elvis José Vieira.

À medida em que as famílias vão se mudando para o conjunto residencial Bosque das Flores e são recepcionadas por uma equipe de técnicos sociais, a Prefeitura de Suzano vai promovendo a demolição das moradias no Miguel Badra Jaguari e Miguel Badra Planalto, próximo ao limite com Itaquaquecetuba. Trata-se de uma medida do município para evitar que os imóveis venham a ser ocupados novamente.