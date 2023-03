Fanfarra da Guarda Mirim se apresenta neste sábado no Parque Max Feffer

A fanfarra da Guarda Mirim de Suzano (GMS) se apresenta neste sábado (01) no Parque Municipal Max Feffer, na avenida Senador Roberto Simonsen, nº 90, no bairro Jardim Imperador, a partir das 10 horas.

O desfile, concentrado próximo à Arena Suzano, marca o retorno da entidade à programação especial de aniversário da cidade, que completa 74 anos de emancipação político-administrativa no próximo domingo (02).



De acordo com o presidente Eduardo Raffoul, são esperados 65 componentes e outros 200 adolescentes para a apresentação, que promete um repertório diversificado que enaltece a história da entidade junto ao município.

“Depois de anos sem uma grande festividade no município, é com muita alegria que convidamos toda a população suzanense a prestigiar a nossa fanfarra na ‘ExpoSuzano’, em celebração aos 74 anos da cidade”.



No último ano, os componentes da fanfarra da GMS receberam uniformes completos, além dos mascotes Scooby e Pandora, que são cães adotados por meio do projeto “Baby Me Leva”, em parceria com a Prefeitura de Suzano.

“A fanfarra é uma das atividades mais tradicionais do município e que tem se fortalecido muito após a retomada total das atividades presenciais, diante da pandemia de Covid-19. Por meio da música, estamos transformando a vida dos jovens. Com o ensino musical, é possível mostrar o valor do trabalho em equipe, da disciplina, além de reforçar como a música e a arte são fundamentais para a sociedade”, explica.