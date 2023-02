Farmácia do Posto de Saúde do Alterópolis é fechada para obra

Moradores do Jardim Alterópolis, em Suzano, reclamam do fechamento da farmácia da Unidade Básica de Sáude (UBS) Alzira Pereira Mayer. Segundo a Prefeitura o espaço foi fechado temporariamente até a conclusão da obra que está em andamento.

O local deve ser concluído até março, para melhorar a qualidade do atendimento e proporcionar um ambiente mais agradável aos usuários, a distribuição de medicamentos não está sendo realizada.

A moradora Letícia Novais relata que em meados de outubro a entrega de remédio na farmácia estava sendo realizada por uma funcionária que não era farmacêutica. Ela destaca que no começo do ano os funcionários não estavam mais trabalhando e desativaram a sala.

“Não deram nenhuma explicação sobre o fechamento do espaço. Apenas orientam a população a retirar os medicamentos em outra unidade. Mas nem todos os moradores têm condições de ir em outra UBS e se sujeitam a comprar nas farmácias locais. É uma falta de respeito com a população”, comenta.

A Secretaria de Saúde explica que a servidora que estava alocada para esse setor no posto foi afastada por questões médicas. A pasta está trabalhando na organização do quadro de pessoal para manter a farmácia em funcionamento logo após o término da reforma. Segundo a Secretaria, atualmente, existe um concurso público com vagas para farmacêutico, de onde podem ser convocados novos servidores.

Sobre a distribuição de medicamentos, a secretaria já alinhou com outros postos próximos dali (do Jardim Europa, do Jardim Revista e do Jardim Dona Benta) para que seja mantido o abastecimento, suprindo as necessidades dos pacientes daquela região.

Letícia ainda reclama sobre o processo lento para marcar consulta na unidade e destaca o mau atendimento dos funcionários. Segundo a moradora, aos finais de semana quem passa na rua observa as luzes acesas dentro do posto.