Fatec de Mogi abre inscrição para vestibular

Quem pretende ingressar no ensino superior neste meio de ano pode se inscrever, a partir desta sexta-feira (03), no vestibular da Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Mogi das Cruzes. A instituição conta com quatro cursos presenciais, todos gratuitos, com um total de 240 vagas.

A prova que selecionará alunos para o segundo semestre de 2019 será em 30 de junho. Os cursos são superiores tecnológicos, com duração de 3 anos, presenciais e incluem disciplina de inglês durante toda a formação como diferencial. Os candidatos podem escolher entre Agronegócio, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão de Recursos Humanos e Logística. No campus de Mogi, que fica no Mogilar, estudam cerca de 1.600 alunos.

A Fatec é uma faculdade pública, mantida pelo Centro Paula de Souza, do governo estadual. O candidato paga somente a taxa de vestibular, de R$ 70,00, e, uma vez aprovado, não tem que se preocupar com mensalidade até a conclusão dos estudos.

As vagas estão distribuídas da seguinte forma: 80 para Agronegócio e 80 para Análise e Desenvolvimento de Sistemas, ambos com turmas à tarde e à noite, e 40 para Gestão de Recursos Humanos e 40 para Logística, sendo esses dois com turmas no período da manhã.

O PASSO A PASSO

Para concorrer, o candidato deve ter concluído ou estar cursando o ensino médio ou equivalente, desde que no ato da matrícula comprove a conclusão do curso. As inscrições para o vestibular devem ser feitas no site www.vestibularfatec.com.br. É necessário preencher a ficha de inscrição e o questionário socioeconômico, imprimir o boleto e pagar a taxa de R$ 70,00 em qualquer agência bancária. O prazo de inscrição termina dia 10 de junho.

Para mais informações e consultar o Manual do Candidato, os interessados devem entrar no site da instituição. A Fatec de Mogi fica na rua Carlos Barattino, 908, Nova Mogilar. Telefone é o (11) 4699-2799.