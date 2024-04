Felipe Ruffino é o novo colunista do Portal Alma Preta

O jornalista Felipe Ruffino, conhecido por sua atuação incisiva na defesa dos direitos e da representatividade da comunidade negra, assume uma nova posição como colunista do Portal Alma Preta. Com formação em jornalismo e pós-graduação em Assessoria de Imprensa e Gestão da Comunicação, Ruffino traz consigo uma bagagem de conhecimento e engajamento que promete enriquecer ainda mais o conteúdo do portal.

"É uma honra e um compromisso ser parte do Portal Alma Preta. Para mim, é fundamental falar sobre a presença preta e sua representatividade em todos os espaços. Precisamos lutar incansavelmente por igualdade e respeito, e estou empolgado para contribuir com essa missão através dos meus artigos no portal", expressa.

Nas redes sociais, onde é seguido por uma vasta audiência ávida por suas análises e opiniões, Felipe Ruffino utiliza sua voz para destacar questões importantes relacionadas à comunidade. Seu compromisso com a justiça social e a igualdade de direitos o tornam uma figura influente e respeitada nesse cenário.

Ao se juntar ao time de colaboradores do Portal Alma Preta, Ruffino reafirma seu comprometimento em amplificar a voz da população negra e em promover debates e reflexões que visam a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva para todos. Sua presença como colunista representa um passo importante na busca por uma mídia mais diversificada e representativa.

Além disso, em novembro de 2023, o jornalista foi homenageado na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes com a medalha Zumbi dos Palmares, no dia da Consciência Negra, reconhecimento de sua relevância na causa na cidade. Essa honraria ressalta ainda mais o compromisso de Ruffino com a luta pelos direitos e pela dignidade da população negra.