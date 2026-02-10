Envie seu vídeo(11) 4745-6900
terça 10 de fevereiro de 2026

Jornal Diário de Suzano - 10/02/2026
Cidades

Ferraz divulga programação completa para o Carnaval É Agora 2026

Município será o único do Alto Tietê a ter desfile de Carnaval.

10 fevereiro 2026 - 10h40Por de Ferraz
Ferraz divulga programação completa para o Carnaval É Agora 2026Ferraz divulga programação completa para o Carnaval É Agora 2026 - (Foto: Divulgação)

Com o mês de fevereiro chegando, as fantasias já começam a ser preparadas e os tambores afinados para as festividades carnavalescas. Ferraz de Vasconcelos será a única cidade do Alto Tietê a ter um desfile de carnaval completo. A ação ocorrerá no próximo sábado (14), na rua Godofredo Osório Novaes, próximo à estação de trem.

A concentração se inicia às 18h com a preparação das escolas para o desfile. Cada pavilhão terá no mínimo 35 minutos de apresentação e no máximo 50 minutos. O local contará com uma estrutura reforçada, com arquibancada que tem a capacidade máxima para atender mil pessoas.

Segundo a secretária de Cultura e Turismo, Ana Rosa Augusto, o evento será um marco para a história da cidade que está há 13 anos sem desfile. “Somos a única cidade do Alto Tietê a ter desfile de Carnaval, esse resgate é extremamente importante para a cultura do povo ferrazense, estamos com altas expectativas para este ano”, pontuou.

Segue a ordem dos desfiles e os horários em que cada escola entrará na avenida:

19:40 - Impacto Real
20:40 - Unidos Bamba-Querê
21:40 - Unidos do Morro da Nove de Julho
22:40 - Oficina do Samba
23:40 – Raízes

