Festa de São José Operário chega a 53ª edição no Casa Branca

Pelo menos 15 mil pessoas são esperadas para comparecer ao último dia da Festa de São José Operário no Casa Branca.

O evento teve início no dia 22 de abril, segunda feira, enfatizando a parte religiosa. Contou com missas e novena. A festa termina no dia 1º de maio, quarta feira, no Dia do Trabalhador.

Haverá apresentações culturais, missas, almoço e participação de autoridades, visando a parte social do evento. No dia 30 de abril, terça feira, a partir das 19h30, haverá apresentações.

A festa de São José de Operário celebra o dia do trabalho, sendo que o santo é apontado como defensor dos trabalhadores. O evento é tradicional. Executado na Paróquia São José Operário, localizada na Rua Roberto dos Santos, 255, no bairro Casa Branca.

Apresentação

Além da apresentação de Diego Marques, a festa conta com a presença de duplas sertanejas e o grupo Toque de Deus. No dia 1º de maio, a abertura será feita às 9 horas com a presença de autoridades, como o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, vereadores e o deputado estadual, Estevam Galvão (DEM), que colabora com a realização do evento.

Após a abertura, será realizada uma missa, às 10 horas. “A participação do Estado e da Prefeitura contribui com o crescimento da festa", conta o padre responsável pela paróquia, Lazaro Aparecido, conhecido como Lazinho.

Para mais informações, segue o telefone da Paróquia para contato: (11) 4744-4250.