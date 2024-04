Festa de São José Operário terá encerramento nesta quarta no Dia do Trabalhador

A 58ª edição da tradicional Festa de São José Operário termina nesta quarta-feira, feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador. Ao menos 2 mil fiéis participaram do evento neste ano.

A abertura do evento ocorreu no dia 21 de abril. Hoje será o ponto alto da festa.

Ocorre a tradicional procissão pelas ruas do bairro da Casa Branca, onde está situada a Paróquia São José Operário.

Às 10 horas, acontece a Santa Missa, com a bênção das carteiras de trabalho. Na sequência, ocorre a procissão.

Às 12 horas acontece o almoço na praça, com música ao vivo e, às 17 horas, uma nova missão com bênção das carteiras de trabalho.

O evento também contou com apresentações de bandas conhecidas. No domingo (28), a banda Katinguelê se apresentou às 21h30.

Nesta quarta-feira, no mesmo horário, será a vez da banda Sampa Crew. “É sempre importante rezarmos pelos trabalhadores, para que tenham um ano abençoado”, destacou o padre Luiz Ricardo.

São José Operário é o Padroeiro dos Trabalhadores. A festa é celebrada com o objetivo de resgatar o verdadeiro sentido do trabalho e a sua dignidade. O trabalho é reconhecido pela igreja como um caminho de santificação para os seus fiéis.

José foi escolhido para ser pai do filho de Deus, Jesus Cristo. Ele era casado com Maria e trabalhava como carpinteiro e, de acordo com a história, teria ensinado o ofício para Jesus, de acordo com a história.