Fiscalização a bares, casas noturnas e tabacarias fecha 6 comércios temporariamente

Equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) e do Departamento de Fiscalização de Posturas, com o apoio da Polícia Militar, realizaram a primeira “Operação Saturação” do ano neste fim de semana. Em dois dias de vistorias noturnas pela região central e norte de Suzano, os agentes interromperam as atividades de seis estabelecimentos. Foram inspecionados bares, adegas, casas noturnas e tabacarias nos bairros Jardim Casa Branca, Jardim Colorado, Vila Maria de Maggi, Cidade Miguel Badra, Jardim Varan e Jardim Suzanápolis, além do centro da cidade.

Na sexta-feira (27/01), a operação se concentrou nos bairros próximos ao centro, onde foram efetuadas três autuações com notificação de paralisação temporária de atividades por falta de documentação para o funcionamento. Um desses estabelecimentos foi suspenso em razão de os proprietários serem reincidentes ao descumprir as solicitações feitas anteriormente, e ainda foi aplicada multa por manter o espaço aberto de forma irregular. Já no sábado (28/01), as ações se estenderam para a região norte e outros três locais precisaram interromper os serviços em razão da mesma irregularidade.

A “Operação Saturação” tem o objetivo de combater crimes; verificar irregularidades, incluindo veículos; coibir a perturbação de sossego; e assistir a população em diversas localidades do município de forma sincronizada. São escolhidos pontos estratégicos para verificar se os comércios abertos, carros em circulação e pessoas suspeitas estão em situação legal perante às leis municipais e à Justiça.

O diretor do setor de Fiscalização de Posturas do município, Edson Tavares, ressaltou que o trabalho promovido pelos agentes contribui com a segurança e o bem-estar da população. “Verificamos as irregularidades que podem afetar os moradores, como o funcionamento ilegal de alguns estabelecimentos comerciais. Nos finais de semana há uma concentração maior de pessoas e precisamos ficar atentos para garantir que tudo esteja de acordo com a lei, por isso é muito importante estarmos, juntamente com a GCM e a PM, atuando para garantir a tranquilidade de todos”, afirmou o diretor.

O secretário interino de Segurança Cidadã de Suzano, Afrânio Evaristo da Silva, destacou que a GCM tem contribuído com as forças policiais e vem colaborando para o combate ao crime, além de participar de ações da própria prefeitura. “Temos contribuído com a Polícia Militar e a Polícia Civil para tornar a cidade cada vez mais segura, entretanto também atuamos em parceria com demais setores da Prefeitura de Suzano, em determinadas ações, para garantir a segurança de todos os envolvidos, como foi o caso deste fim de semana em que promovemos o apoio para a Fiscalização de Posturas”, declarou o chefe da pasta.

Apreensão de drogas

Ainda na sexta-feira, a equipe Canil da GCM apreendeu 700 gramas de drogas na região norte de Suzano, após patrulhamento preventivo pela rua Ezequiel Correa Machado, próximo à Escola Estadual Professora Yolanda Bassi, no Jardim Alterópolis. Na ocasião, os agentes suspeitaram de um homem que portava uma sacola plástica numa área de mata.

O indivíduo fugiu, mas antes de escapar jogou o volume no chão, que com auxílio do cão Taurus foi recuperado. Após conferência, foi verificada a existência de 43 papelotes de maconha, 43 invólucros de cocaína, 22 pinos de crack e 17 frascos de lança-perfume. Os entorpecentes foram levados para o 2º Distrito Policial do Boa Vista.