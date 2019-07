Fiscalização de Posturas retira imóveis instalados em área pública

O Departamento de Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Suzano realizou, na tarde desta quinta-feira (18), a demolição de cinco imóveis construídos irregularmente às margens da avenida Jorge Bei Maluf, altura do número 3.000, na Vila Theodoro.

Eram estabelecimentos comerciais e de serviços que ocupavam uma área pública junto ao muro que cerca a linha férrea da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

Além desses, outros dois – onde funcionam um lava-rápido e uma oficina mecânica – permanecem no local e deverão ser retirados em breve.

“Já notificamos esses estabelecimentos comerciais sobre a irregularidade e estipulamos um prazo de 30 dias para que deixem as construções”, contou o diretor do Departamento de Fiscalização de Posturas, Edson Tavares, que esteve na ação ao lado de outros fiscais e com presença de uma equipe da Polícia Militar.

Uma máquina retroescavadeira foi utilizada durante a demolição e em poucos minutos as estruturas vieram abaixo. Tavares ainda destacou que o setor fará o acompanhamento daquele trecho para que não seja ocupado novamente.

“Os responsáveis pelos imóveis que derrubamos haviam sido notificados há 60 dias. Esse é um trabalho de observação que já estamos fazendo há um bom tempo em Suzano. Diariamente nos deparamos com situações como essa. E vamos continuar agindo da mesma maneira”, afirmou Tavares.

Os munícipes que quiserem prestar queixas e apresentar denúncias podem procurar o Departamento de Fiscalização de Posturas, vinculado à Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, pelo telefone (11) 4745-2046 ou pessoalmente, no Centro Unificado de Serviços, o Centrus (avenida Paulo Portela, 210 – Centro). O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.