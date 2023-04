Formação especial é realizada no Dia dos Povos Indígenas

Na ocasião, 57 articuladores comunitários participaram da ação, além de outros convidados. A temática, que abordou os povos indígenas a partir da representação de dois grupos em particular (Pataxó e Muiramomi), trouxe elementos da cultura destes povos, tradição e suas lutas, particularmente daqueles que vivem em contexto urbano.

A iniciativa é parte de uma série de encontros periódicos visando a melhor capacitação dos profissionais para atuarem no campo escolar. Além disso, as formações contínuas tem por objetivo preparar os articuladores comunitários a lidarem com questões complexas e diversas que podem envolver o atendimento às famílias supervisionadas pela rede municipal de ensino.

De acordo com o secretário de Educação, Leandro Bassini, este tipo de capacitação garante que os alunos direcionem seu foco nos estudos e no aprendizado. "Nosso objetivo é proporcionar um ambiente adequado de estudo para os nossos alunos, de modo em que eles sintam-se seguros e incentivados a aprender. Dessa forma, é possível desempenhar as atividades acadêmicas sem preocupações externas. Por meio dessas formações contínuas do programa Prevenir a Violência Escolar, nós reforçamos a luta contra o preconceito para que o ambiente nas escolas seja respeitoso e agradável”, disse o chefe da pasta.

A Secretaria de Educação de Suzano em parceria com o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir) promoveram uma formação para articuladores comunitários do programa “Prevenir a Violência Escolar”. A atividade, realizada no Complexo Educacional e Cultural Mirambava, ocorreu em alusão ao Dia dos Povos Indígenas, celebrado nesta quarta-feira (19/04). A atividade contou com as presenças da cacica Jaqueline Haywã Pataxó e da socióloga e ativista do movimento indígena do ABC, Silvia Guayaná-Muiramomi.