Formulário receberá indicações ao projeto 'Mulheres Fazendo História'

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) disponibiliza, a partir desta quarta-feira (25/01), o formulário on-line de indicações para o projeto “Mulheres Fazendo História na Cidade de Suzano”.

A ação deste ano será a quarta edição e o objetivo vai ser o de homenagear mulheres ou grupos de mulheres que promoveram avanços na cidade em algum segmento. Qualquer pessoa pode realizar a indicação até 3 de fevereiro por meio do link https://bit.ly/MulheresFazendoHistoria2023.

O projeto vai eleger oito pessoas que serão homenageadas em 14 de março, no Anfiteatro Orlando Digenova, localizado no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, às 18h30.

A ideia é prestigiar as mulheres responsáveis por avanços na comunidade suzanense e que, a partir deste protagonismo, puderam contribuir com o crescimento social, político, econômico e cultural da história do município.

A seleção considera toda a história e atividade desempenhada pela mulher indicada. Por esta razão, no questionário on-line, é importante que as pessoas descrevam as informações detalhadamente sobre as causas e objetivos da área de atuação da indicada.

Segundo a coordenadora do projeto, Sandra Lopes Nogueira, muitas mulheres fazem um trabalho de excelência, auxiliando e apoiando toda a população suzanense.

“O protagonismo das mulheres não pode ser opaco e é contra esse olhar que nós devemos lutar”, comentou. De acordo com a dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, as mulheres são fundamentais para o desenvolvimento da cidade e merecem todo reconhecimento possível.

“É um grande prazer proporcionar o devido prestígio para as mulheres que se destacam todos os dias, essa é uma forma de evidenciar que a figura feminina se faz cada vez mais protagonista e importante na sociedade atual. Por isso, visamos promover ações que mostram a representatividade delas no município”, afirmou.