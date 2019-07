Frente de Trabalho busca capacitar e inserir desempregados no mercado

Proporcionar ocupação, qualificação profissional e renda à população desempregada residente em Suzano. É o que a Secretaria Municipal de Administração busca por meio do programa Frente de Trabalho.

Uma das atividades da iniciativa foi realizada na manhã desta quarta-feira (17), na sede do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe). A palestra “O dia que a vida mudou” foi apresentada pela coach Cristiane Martins, que propôs uma reflexão sobre a gestão de mudanças pessoais.

“O objetivo da apresentação foi dar um incentivo para reconhecer o valor de cada um e para percebermos o quanto podemos mudar e melhorar na vida”, explicou.

A secretária de Administração de Suzano, Cintia Renata Lira da Silva, disse que, atualmente, a Frente de Trabalho conta com 230 inscritos. “Para qualificar esses participantes e integrá-los ao mercado de trabalho, eles desempenham funções como varrição, limpeza, manutenção e capinação em vias e áreas públicas, serviços que são somados a atividades de capacitação profissional e de cidadania”, destacou.

O benefício é concedido por seis meses, podendo ser prorrogado por igual período uma única vez, desde que mantidas as condições de inclusão do participante no programa. A jornada é de 40 horas semanais. Nelas já está incluso o tempo destinado à frequência em cursos e palestras de qualificação.

Mensalmente, o beneficiário recebe o auxílio de um salário mínimo (R$ 998), porém a participação não representa vínculo empregatício, já que o programa é de caráter assistencial para a formação profissional. “O resultado que buscamos é que esses trabalhadores superem os entraves e vençam as barreiras da dificuldade de conseguir emprego”, comentou Cintia.

Parceria

A secretária de Administração de Suzano também contou que uma parceria com a Escola Liceu Brasil foi fechada para que sejam promovidas novas capacitações para os participantes. “Até hoje, os cursos oferecidos ao pessoal da Frente de Trabalho eram ministrados pela nossa equipe, servidores da prefeitura especializados nos assuntos tratados. Agora, com essa nova parceria, procuramos diversificar as capacitações e aumentar ainda mais a possibilidade de inserção dessas pessoas no mercado de trabalho”, concluiu.