Fundo Social abre inscrições para concurso de colcha de retalhos

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano abriu nesta segunda-feira (22) as inscrições para o concurso “Colcha de Retalhos – Mãos que Transformam”. Os interessados devem procurar pessoalmente a sede do órgão, que fica no Paço Municipal (rua Baruel, 501, 2º andar sala 224 – Centro), até o dia 31 de maio (sexta-feira) para se cadastrar. As colchas premiadas e as que receberem menção honrosa serão doadas para entidades sociais.

“Com este concurso, além de mostrar que é possível transformar retalhos em um material especial para muita gente que precisa, queremos incentivar o aprendizado de novas técnicas e o artesanato, reconhecendo potenciais talentos da nossa cidade”, disse a presidente do Fundo Social de Solidariedade e primeira-dama, Larissa Ashiuchi.

A inscrição deve ser feita individualmente ou em grupo – neste último caso, os integrantes, caso vençam o concurso, terão de decidir sobre a divisão do prêmio. Os participantes devem entregar o material pronto até 28 de junho (sexta-feira), também na sede do Fundo Social de Solidariedade.

Cada inscrito poderá participar com apenas uma colcha, com tema livre e tamanho mínimo de 1,8m x 2,0m. Os critérios para produção são: utilizar retalhos de tecidos cortados em formas geométricas variadas; usar técnicas artesanais como crochê, tricô, fuxico, bordado, pintura, tear, entre outras; apresentar cores diversas; e não conter nome do grupo, do participante, de integrante, de entidade, de associação ou alguma logomarca. Além disso, as colchas deverão estar em condições de uso, que proporcionem conforto e tenham forro, costura e bom acabamento.

A divulgação do resultado da avaliação da comissão julgadora e a premiação ocorrerão em julho, durante o encerramento da Campanha do Agasalho 2019, em data e local ainda a serem informados pela Prefeitura de Suzano.