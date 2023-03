Fundo Social arrecada 2 toneladas de alimentos em partida do Suzano Vôlei

O Fundo Social de Solidariedade arrecadou mais de duas toneladas de alimentos não perecíveis por meio da partida entre Suzano Vôlei e Farma Conde/São José, realizada na noite da última segunda-feira (27/02). Todos os mantimentos recebidos na vitória do time da casa por 3 sets a 2 serão reunidos e encaminhados às famílias atingidas pelas chuvas no litoral norte paulista nesta quarta-feira (01/03).

A entrada para acompanhar mais uma partida da equipe da cidade na Superliga Nacional de Vôlei representava um quilo de mantimento doado por torcedores maiores de 16 anos. Ao longo da noite, o palco do duelo recebeu cerca de 4 mil pessoas, que também contribuíram com peças de roupa e cerca de 500 garrafas de água, além dos alimentos.

O montante recebido por meio da parceria entre o Fundo Social e o Suzano Vôlei será somado às doações feitas desde a última quinta-feira (23/02), quando a prefeitura iniciou a campanha de arrecadação de mantimentos diversos para direcionar às cidades atingidas pelas chuvas nos dias de carnaval.

Afora as arrecadações feitas em razão do jogo, o Poder Público municipal ainda contribuiu para promover a coleta de mantimentos no Paço Municipal Firmino José da Costa e no Suzano Shopping, parceiro da iniciativa. Essas contribuições serão contabilizadas e integradas àquelas obtidas por meio da partida de vôlei para depois serem enviadas pela empresa Suzanlog Logística, nesta quarta-feira, às famílias atingidas.

A presidente do Fundo Social, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, exaltou o sentimento de solidariedade do povo suzanense ao longo da noite. “Esta campanha está trazendo muitos mantimentos que direcionaremos às famílias que tanto precisam”, disse.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi agradeceu os presentes que contribuíram para a iniciativa e, paralelo a isso, empurraram o Suzano rumo à vitória. “Essa corrente do bem é uma característica notável do povo suzanense, que sempre mostra que a união faz a força em prol daqueles que mais precisam. Por meio do apoio do Suzano Vôlei que conquistou essa grande vitória, pudemos somar ainda mais alimentos”.