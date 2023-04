Fundo Social arrecada 60 toneladas de alimentos com troca de ingressos

O Fundo Social de Solidariedade arrecadou mais de 60 toneladas de alimentos durante a troca de ingressos para os shows do aniversário de 74 anos de emancipação político-administrativa do município, celebrado no último domingo (02/04). Os interessados puderam adquirir uma entrada ao doar um quilo de alimento não perecível entre os dias 27 de março e 1º de abril e, com isso, conferir a extensa programação de comemoração realizada no Parque Municipal Max Feffer.

No domingo não havia mais ingressos disponíveis dada a procura pelos eventos do dia. Com o recebimento dos mantimentos, o órgão presidido pela primeira-dama Larissa Ashiuchi realizará a triagem dos itens, a organização das cestas e, posteriormente, a entrega às famílias que mais precisam. De acordo com o Fundo Social, os interessados em receber as doações podem fazer a solicitação diretamente ao órgão municipal, onde é efetuada uma análise para efetivar a entrega das cestas, por meio dos telefones (11) 4745-2187 e (11) 4745-2188.

Vale destacar que as pessoas que garantiram as entradas por meio da troca de alimentos puderam conferir uma programação repleta de grandes artistas e atrações. O cronograma foi iniciado na sexta-feira (31/03), às 20 horas, com a banda de pop rock Jota Quest. No sábado (01/04), a partir das 20 horas, foi a vez do sambista Diogo Nogueira apresentar os seus sucessos. Por sua vez, para marcar o dia de aniversário da cidade, no domingo (02/04), às 19 horas, a dupla sertaneja Matheus e Kauan se apresentou. Ainda no domingo, mas às 15 horas, houve o concerto da Orquestra Bachiana Filarmônica Sesi-SP, sob a regência do maestro João Carlos Martins. Todos os shows foram custeados com recursos da iniciativa privada.

De acordo com Larissa Ashiuchi, a troca de ingressos foi um sucesso. “Além de comemorar o aniversário da nossa cidade, todos os presentes puderam fazer o bem entregando um quilo de alimento não perecível em troca dos ingressos para acesso ao show. Doar alimentos significa se dedicar a uma causa que salva vidas, já que garante dignidade às famílias que mais precisam. Sem dúvidas, o evento foi um sucesso e contribuiu diretamente para que cada vez mais pessoas sejam ajudadas e esse é o nosso foco”, destacou a primeira-dama.