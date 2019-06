Fundo Social de Solidariedade lança o projeto 'Varal do Bem'

Blusas, camisas, calças e cobertores foram pendurados no “Varal do Bem”. O novo projeto da Campanha do Agasalho 2019 foi lançado nesta segunda-feira (10) pela presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, e tem o objetivo de colocar à disposição gratuitamente roupas para as pessoas que mais precisam. São cerca de 30 pontos espalhados pela cidade, entre postos de saúde, centros culturais e outros prédios públicos.

O funcionamento da iniciativa é simples: o varal estará disponível com diferentes peças de roupas nos prédios da prefeitura; o munícipe que precisar, poderá retirar o agasalho que servir ou que mais gostar; já as pessoas que desejarem participar fazendo doação, poderão estender uma peça no local. Às sextas-feiras, a equipe do Fundo Social fará a reposição dos itens.

Segundo Larissa, o projeto seguirá até o fim da Campanha do Agasalho, em 2 de agosto, durante o Arraiá Solidário, no Complexo Educacional Mirambava. “Além dos bazares solidários, que já estamos promovendo em todas as regiões de Suzano, também colocamos à disposição o ‘Varal do Bem’. Nossa expectativa é de aquecer as famílias que mais precisam”, explicou.

A primeira-dama explicou ainda que os varais ficarão acessíveis durante o horário de funcionamento dos equipamentos: entre 8 e 17 horas. “A partir de hoje (10), nossas roupas já estão penduradas no Paço Municipal e na sexta-feira (14/06) todos os postos de saúde e centros culturais, bem como o Saspe (Serviço de Ação Social e Projetos Especiais) e o Centrus (Centro Unificado de Serviços) estarão com os varais. Convido a todos a participarem, pegando ou doando as roupas. Tenho certeza de que será mais uma ação de grande valia para os suzanenses”, concluiu.