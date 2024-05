Fundo Social de Suzano envia 120 mil itens às famílias do Rio Grande do Sul

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano enviou nesta segunda-feira (13/05) 120 mil itens arrecadados por meio de doações ao Rio Grande do Sul. Entre os donativos estão alimentos, medicamentos, água, ração, roupas, produtos de higiene e limpeza, dentre outros. Todo o material foi encaminhado ao Fundo Social de Solidariedade e à Defesa Civil do Estado de São Paulo e terão como destino as cidades gaúchas mais atingidas pelas fortes chuvas das últimas duas semanas.

O trabalho contou com o apoio do Tiro de Guerra de Suzano (02-081), empresas e membros de várias secretarias municipais e da sociedade civil. Para o transporte das doações, foram utilizados três caminhões.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Larissa Ashiuchi, agradeceu a mobilização promovida pela população. “Ao longo da última semana, muitas pessoas enviaram mantimentos para mandarmos aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Estamos colocando itens do nosso estoque também. São mais de 20 toneladas, fora os alimentos que arrecadamos. Agradeço a todos que se juntaram a nós nesse ato de solidariedade”, afirmou Larissa.

O Rio Grande do Sul vive uma tragédia natural sem precedentes. As chuvas atingiram dois terços do Estado e elevaram o nível de grandes rios para índices recordes. Cidades, principalmente do Vale do Taquari, ficaram completamente submersas e famílias perderam tudo. Na Grande Porto Alegre, ruas foram inundadas, forçando o fechamento de serviços.

Para auxiliar a população mais necessitada, o Fundo Social de Suzano iniciou na segunda-feira passada (06/05) a campanha de arrecadação de donativos. Entre os itens mais recebidos estão garrafas de água e produtos de higiene e limpeza como sabonetes, sabões em pó, desinfetantes, entre outros. Alimentos como arroz, feijão, óleo, farinha e macarrão também foram enviados em grande quantidade, assim como absorventes e peças de roupas, como camisetas, calças, agasalhos e meias.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi enalteceu a ação realizada pela prefeitura e desejou a pronta recuperação aos moradores do sul do Brasil. “Agradeço a Deus e a todos que colaboraram durante os eventos realizados em nossa cidade em prol da solidariedade. Agradeço também às empresas, amigos, parceiros, igrejas e associações. Temos um país inteiro unido no propósito de ajudar o Rio Grande do Sul. Um abraço ao povo gaúcho, e que esses itens possam ajudar muitas famílias”, declarou.

Solidariedade

Em 2023, o Fundo Social de Suzano também arrecadou itens para as famílias atingidas pelas fortes chuvas ocorridas no litoral norte e no sul do Estado de São Paulo. Em fevereiro daquele ano, cidades como Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba registraram índices pluviométricos que superaram os 600 milímetros em 24 horas em alguns locais. Na ocasião, o órgão municipal realizou mutirão e troca de ingressos do Suzano Vôlei por mantimentos que, posteriormente, foram direcionados a centenas de famílias.

O trabalho do Fundo Social de Suzano é constante em prol das famílias que vivem em situação de vulnerabilidade no município. Para realizar uma doação, o morador precisa comparecer à sede do órgão, que fica no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 – Centro), de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. O telefone de contato é o 4745-2188.