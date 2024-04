Fundo Social de Suzano recebe doação de meia tonelada de alimentos

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano recebeu na última sexta-feira (12/04) cerca de 500 quilos de alimentos, provenientes das arrecadações feitas no 20° Encontro de Fuscas e Carros Antigos. A entrega ocorreu no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, local em que os mantimentos serão triados e posteriormente encaminhados às famílias que vivem em situação de vulnerabilidade.

Os donativos foram entregues pelo presidente do Fusca Clube Magrão, Johnny Vilela, à responsável pelo Fundo Social, a primeira-dama Larissa Ashiuchi. Na ocasião, Vilela destacou que as arrecadações ocorreram durante o 20° Encontro de Fuscas e Carros Antigos de Suzano, que contou com mais de 700 veículos para exibição em 7 de abril (domingo), no Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, o Parque do Mirante, localizado no bairro do Sesc.

Entre os itens recebidos estavam arroz, feijão, óleo, macarrão, molho de tomate, farinha de trigo, açúcar e sal, que, agora, passarão por uma triagem em serão organizados em cestas básicas e distribuídas às famílias assistidas pelo órgão. “Esperamos que os alimentos ajudem as famílias que mais precisam”, disse Vilela.

Larissa Ashiuchi agradeceu os organizadores do evento e lembrou que toda doação para o Fundo Social é bem-vinda. “Buscamos promover um trabalho diário a fim de garantir que a população em situação de vulnerabilidade tenha a possibilidade de viver de forma digna e, para que toda essa ação continue acontecendo, toda ajuda que recebemos é bem-vinda. Aproveito para reforçar meus agradecimentos aos organizadores do evento, é uma grande satisfação poder contar com esta parceria por mais um ano”.

O Fundo Social recebe doação de alimentos, ração, itens de higiene pessoal e mais, no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501, sala 224, 2º andar – Centro), de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Mais informações também podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4745-2188.