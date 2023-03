Fundo Social de Suzano retoma campanha 'Cabide Solidário'

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano retomou a campanha “Cabide Solidário”. A ação tem como objetivo promover a arrecadação destes objetos para repor o estoque do órgão municipal e contribuir com exposição das roupas na “Campanha do Agasalho” deste ano, prevista para começar em abril.

Os interessados em participar podem encaminhar os cabides, novos ou usados em bom estado, ao Paço Municipal, localizado na rua Baruel, 501, sala 224, no centro.

O “Cabide Solidário” surgiu para levar mais dignidade e respeito aos suzanenses que recebem as doações das roupas por meio das ações solidárias do órgão. Vale destacar que as arrecadações se estendem ao longo do ano, inclusive de outros tipos de itens, como alimentos, roupas e produtos de higiene que, posteriormente, são organizados e direcionados para as pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Segundo a presidente do órgão municipal, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, o ato de doação destes itens é simples e tem um grande impacto na vida das pessoas que mais precisam. “Essa iniciativa contribui de forma efetiva com a transformação para o melhor da sociedade e, principalmente, da população que mais precisa. Mais uma vez convido a população para ajudar o próximo, este é um item simples, mas que certamente fará total diferença na vida de milhares de famílias”, destacou.

Ainda segundo Larissa, as doações dos materiais em bom estado de conservação são de extrema importância, especialmente neste período de preparação para a “Campanha do Agasalho”. “Toda ajuda é bem-vinda, estamos abertos a receber doações para garantir que cada vez mais pessoas em situação de vulnerabilidade social tenham acesso a dignidade e condições ideais de vida. Os cabides arrecadados ainda contribuem com a Campanha do Agasalho para que possamos expor as peças de roupas doadas”, finalizou.

Todo o material recebido passará por triagem e por uma verificação de qualidade para atestar as condições do objeto e depois os enviar para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Mais informações estão disponíveis pelo telefone (11) 4745-2195. O órgão municipal atende de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, nas dependências do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa.