Fundo Social e Tiro de Guerra iniciam divulgação da Campanha do Agasalho

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano, em parceria com Tiro de Guerra da cidade (02-081), iniciou nesta quarta-feira (17/04) um trabalho de panfletagem nos bairros com o objetivo de arrecadar roupas e cobertores para a Campanha do Agasalho 2024. A ação visa conscientizar a população sobre a necessidade de realizar as doações e recolher o máximo de peças que, posteriormente, serão organizadas em bazares solidários.

A ação começou com panfletagem e comunicação com a população. Nos próximos dias, os voluntários retornarão às residências para recolher as peças separadas pelos moradores. A iniciativa é realizada de casa em casa às quartas-feiras, das 8 horas ao meio-dia, e aos sábados, das 9 às 13 horas, e começou na região do bairro Jardim Imperador. Neste sábado (20/04), os atiradores retornam às casas visitadas para retirar as peças. O mutirão passará ainda na Vila Mazza e adjacências, com panfletagem em 8 de maio e retirada no dia 11 seguinte, e na região do Cidade Edson, com panfletagem e recolhimento em 15 e 18 de maio, respectivamente.

A iniciativa é realizada todos os anos e, além de aumentar a quantidade de doações, descentraliza a Campanha do Agasalho e permite que o morador reúna roupas para serem entregues ao Fundo Social. A mobilização para a posterior retirada também ajuda o munícipe, que não precisa se deslocar com as vestimentas para um ponto de doação.

Uma vez recolhidas, as peças passam por uma triagem para identificar se as roupas podem, de fato, serem utilizadas. Nesta análise, os voluntários verificam se há rasgos, furos ou manchas. O Fundo Social então organiza os bazares solidários e comunica a população para que ela possa ter acesso aos itens.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, Larissa Ashiuchi, pediu a colaboração da população com as equipes de voluntários e destacou que as doações serão importantes para muitas famílias. “Estamos fazendo uma grande mobilização com o Tiro de Guerra. As equipes estão indo de porta em porta para conscientizar sobre a Campanha do Agasalho e arrecadar roupas. É o momento de todos participarem para ajudar quem mais precisa”, afirmou ela.

Superação

Entre 2017 e 2023 foram arrecadadas 850 mil peças pela Campanha do Agasalho, número que foi suficiente para beneficiar mais de 48 mil famílias. A meta para este ano é fazer este número chegar a um milhão de itens.

A Campanha do Agasalho 2024 foi lançada na última sexta-feira (12/04), no Cineteatro Wilma Bentivegna, com o tema “Quem compartilha amor, multiplica calor. Doe peças em bom estado e aqueça corações”. A iniciativa neste ano se estenderá até o mês de agosto e contará com mais de 70 pontos para doações. O período é estratégico, uma vez que com a chegada do outono e depois do inverno, as temperaturas devem cair, afetando o público mais vulnerável.

Mais informações sobre pontos de entrega de peças de roupas para a campanha podem ser obtidas por meio dos telefones do Fundo Social de Solidariedade de Suzano são o 4745-2188 e o 4745-2209.