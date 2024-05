Fundo Social inicia arrecadação de mantimentos às vítimas no Rio Grande do Sul

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano iniciou nesta segunda-feira (06/05) uma campanha de arrecadação de itens para as vítimas das chuvas ocorridas no Rio Grande do Sul. A ação, realizada em parceria com a Defesa Civil e o Fundo Social do Estado de São Paulo, visa receber garrafas de água e produtos de higiene pessoal e de limpeza que serão encaminhados às cidades gaúchas mais afetadas pelas enchentes.

Para realizar a doação, o munícipe precisa comparecer com os objetos no térreo do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 – Centro) até sexta-feira (10/05), das 9 às 16 horas. Todo o material será encaminhado ao Fundo Social estadual e, em seguida, levado para as famílias gaúchas. O telefone de contato para mais informações é o 4745-2188.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Suzano, Larissa Ashiuchi, pediu a mobilização da população para realizar as doações ao povo gaúcho neste momento de calamidade pública que o Rio Grande do Sul vive. “Milhares de casas foram inundadas com a água da chuva e dos rios que subiram de nível. Famílias perderam tudo e se cada um doar um pouquinho conseguiremos ajudar este Estado a se reerguer”, declarou Larissa.

O Rio Grande do Sul passa por um dos piores desastres naturais de sua história. As chuvas iniciaram no dia 27 de abril atingindo dois terços do Estado. Cidades, principalmente do Vale do Taquari, ficaram completamente submersas e famílias perderam tudo o que tinham. O nível de grandes rios subiu e a água invadiu as ruas da Grande Porto Alegre, inundando equipamentos públicos e forçando o fechamento de serviços.

Em 2023, o Fundo Social de Suzano também arrecadou mantimentos para as famílias atingidas pelas fortes chuvas ocorridas no Litoral Norte e no Litoral Sul do Estado. Em fevereiro, cidades como Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba registraram pluviometrias que superaram os 600 milímetros em 24 horas em alguns locais. Na ocasião, o Fundo Social realizou mutirão e troca de ingressos do Suzano Vôlei por mantimentos que, posteriormente, foram direcionados às centenas de famílias afetadas pelas chuvas.