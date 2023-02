Fundo Social promove troca de ingressos por mantimentos

O Fundo Social de Solidariedade iniciou nesta quinta-feira (23) a troca de ingressos sociais para a partida da Superliga Nacional entre Suzano Vôlei e o Farma Conde Vôlei, de São José dos Campos, marcada para ocorrer na próxima segunda-feira (27), às 19 horas.

Toda a arrecadação será direcionada às famílias atingidas pelas chuvas no litoral norte paulista durante o carnaval. Os interessados em doar devem comparecer à sala 224 do Paço Municipal Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 - centro), das 9 às 16 horas, para efetuar a substituição.

O órgão está disponibilizando ingressos que podem ser retirados mediante a entrega de arroz, feijão, óleo, dentre outros. Para esta ação, os munícipes têm direito até cinco entradas, sendo um tíquete por cada quilo de alimento. Menores de 16 anos podem retirar o bilhete sem a necessidade da substituição, mas devem apresentar documento de identidade ou estar acompanhados de um responsável.

O modelo presencial complementa a troca virtual feita pelo clube em seu site oficial (http://suzanovoleioficial.com.br/ingressos), no qual o torcedor pode emitir um QR Code gratuito, tendo acesso à arquibancada com a entrega de um quilo de alimento na entrada do ginásio, momentos antes da partida.

O embate desta segunda-feira marca o retorno do Suzano Vôlei à Arena após mais de um mês sem atuar frente à sua torcida. No período, a equipe treinada pelo técnico Marcos Miranda, o Marcão, disputou cinco jogos, conquistando três vitórias sobre Sesi, Rede Cuca e Blumenau. Agora, frente ao time joseense, a equipe local busca mais um triunfo para seguir subindo na tabela da competição nacional.

Momento delicado

Em 24 horas houve o registro de 600 milímetros de chuva entre o sábado e o domingo (18 e 19/02), o equivalente a 600 litros de água para cada metro quadrado. Por causa dessa situação, a dirigente do Fundo Social, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, ressaltou que os moradores do litoral norte merecem uma atenção especial e, por isso, a decisão de enviar tudo o que for arrecadado às famílias prejudicadas.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi pontuou que além da disputa esportiva e a paixão que move os suzanenses, esta partida marca ainda o espírito de irmandade entre as pessoas. “Por meio do apoio do Suzano Vôlei, vamos arrecadar mantimentos importantes que podem ser essenciais para uma vida”.