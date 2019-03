Blusa, calça e camisa foram as primeiras peças doadas à Campanha do Agasalho 2019, lançada na manhã desta sexta-feira (22/03), no Cineteatro Wilma Bentivegna, pela presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, e pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi. Com o tema “Sua Solidariedade Aquece Corações”, a ação tem como meta arrecadar mais de 220 mil peças neste ano, ultrapassando a marca registrada na edição de 2018.

Com início às 10 horas, a cerimônia contou com a participação da presidente da Câmara de Suzano, Gerice Lione, do gerente de Divisão da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), Zemicindo Miguel Mendes, do chefe de instrução do Tiro de Guerra 02-081, subtenente Erivaldo de Oliveira Sales, e do diretor da Guarda Mirim de Suzano, Natal José Francisco, bem como de secretários municipais e representantes de associações e entidades parceiras da prefeitura.

Na oportunidade, Larissa apresentou o balanço da campanha realizada em 2018, quando foram angariadas 220 mil peças e distribuídas para 10.570 famílias, em 55 bazares sociais promovidos em todas as regiões do município com apoio de entidades parceiras. “Hoje estamos lançando oficialmente a terceira edição da campanha nessa gestão. Nos dois primeiros anos, a arrecadação foi um sucesso. Tenho certeza de que conseguiremos mais uma vez levar amor e carinho aos quatro cantos da cidade”, disse.

Na prática, a campanha contará com distribuição de informativos às quartas-feiras, recolhimento das doações nos bairros aos sábados e encaminhamento das roupas à sede do Tiro de Guerra. Por meio de doação de caixas, por parte das empresas Emibra, Auge Embalagens e Maet Embalagens Técnicas, mais de 200 pontos serão espalhados pela cidade, sendo fixados em prédios públicos, agências bancárias, condomínios, comércios e empresas.

A partir da coleta das peças e de cobertores doados, será realizada a etapa de triagem, para a composição do “Bazar Social”, que consiste na exposição das peças em cabides e araras para escolha das pessoas beneficiadas. “Todo o trabalho de panfletagem, recolhimento, triagem e distribuição terá apoio do Tiro de Guerra, da Sabesp, da Guarda Mirim e de demais voluntários. Em abril, antecedendo a frente fria, nossas equipes darão início à distribuição de agasalhos. Nossa atuação seguirá até julho pela cidade”, explicou a primeira-dama.

Para o chefe de instrução do TG 02-081, a edição 2019 da Campanha do Agasalho será um sucesso. “Estamos prontos e preparados para auxiliar mais este trabalho social na cidade. Tenho certeza que vamos alcançar a meta, até porque para nós, soldados, missão dada é missão cumprida”, destacou.

Já o representante da Sabesp enalteceu o empenho da presidente do Fundo Social e por toda a humanização do governo na Campanha do Agasalho. Em continuidade, a presidente da Câmara de Vereadores agradeceu o carinho de Larissa e do chefe do Executivo com cada família suzanense. “Sinto muito orgulho de participar desta ação. Quero parabenizar a primeira-dama e o prefeito Rodrigo Ashiuchi por todo o trabalho”, finalizou Gerice.

Em sua fala, Ashiuchi reforçou que o modelo vigente da Campanha do Agasalho, implantado por Larissa em 2017 com o “Bazar Social”, traz respeito e dignidade às famílias participantes. “Mais do que peças de roupas, acredito que a campanha leva amor e carinho aos contemplados, ainda mais num período de tristeza que estamos vivendo. Não tenho dúvidas do sucesso desse trabalho e do quanto ele vai ajudar famílias, aquecendo o coração de muita gente”, concluiu o prefeito.

Mais informações sobre doações à Campanha do Agasalho 2019 em Suzano podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4745-2195 ou na sede do Fundo Social de Solidariedade, localizado no Paço Municipal (rua Baruel, 501, sala 224, no centro).

Participação

Além de Ashiuchi e Larissa, também estiveram presentes a presidente do Fundo Social de Biritiba Mirim, a primeira-dama Eliza Akemi Tajiri, e os secretários municipais Marcelo Prado (Comunicação Pública), Said Raful (Governo), Luis Cláudio Rocha Guillaumon (Saúde), Edson Gianuzzi (Meio Ambiente), André Loducca (Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego), Geraldo Garippo (Cultura), Arnaldo Marin Junior (Esportes e Lazer) e Jefferson Ferreira dos Santos (Segurança Cidadã), bem como o chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo, e o controlador-geral do Município, Fátimo Rodrigues.

Também acompanharam o lançamento a dirigente regional de Ensino, Vera Lúcia Miranda, o presidente da Associação dos Corretores de Imóveis de Suzano (Acoris), Ademilson Bernardes, a presidente da Comissão da Mulher Advogada (OAB-Suzano), Maria Margarida Mesquita, e a coordenadora do Lian Gong, Sônia Matsumura Kudeken, assim como representantes de associações e entidades ligadas ao Fundo Social.