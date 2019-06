Fundo Social recebe 2,4 toneladas de alimentos e mais de 300 itens de roupas de cama

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano recebeu nesta terça-feira (25) mais de 2,4 toneladas de alimentos não-perecíveis, 250 cobertores e cem peças de roupas de cama. Os donativos, que foram enviados por instituições privadas e por associações sociais, são, em sua maioria, feijão, arroz, macarrão e açúcar, e reforçarão o estoque do órgão municipal.

A primeira entrega ocorreu às 11 horas por meio da Projeto Bonsai Construindo o Futuro. Na oportunidade, foram entregues 430 quilos não-perecíveis ao órgão presidido pela primeira-dama Larissa Ashiuchi. Os itens são provenientes do Campeonato Sul-Americano de Outono de Jiu-Jitsu, ocorrido em 9 de junho na Arena Suzano. “Definimos a entrada opcional de um quilo de alimento aos participantes e espectadores. Nosso objetivo foi praticar a solidariedade e ajudar o próximo”, disse o professor do Bonsai, Ângelo Máximo Leite de Oliveira.

Em seguida, foi a vez da representante da empresa Sr. Buffet e Focoh Comunicação, Amanda Mendonça Romanos, entregar duas toneladas de mantimentos, angariados a partir do show “Os Aventureiros” do fenômeno infantil do YouTube Lucas Netto. “Pensamos em fazer algo social e, junto à produção do youtuber, criamos assentos sociais, que foram essenciais nesta arrecadação. Ficamos felizes pela quantidade conquistada e entregue ao Fundo Social. Tenho certeza de que a Larissa e sua equipe distribuirão aos cidadãos que mais precisam”, disse.

Às 14 horas, foi a vez do Templo Budista Nambei Shigonshu Daigozan Jomyoji, ao lado da empresa Lavanderia Suissen, promover a doação de 32 cobertores, 29 colchonetes, 20 travesseiros com fronha, 30 futons (colchão dobrável) e 16 capas, além de mais quatro lençóis e sete fronhas. Para realizar a entrega oficial, estavam presentes a representante do templo Silvia Mizobuti e o monge Keisuke Nishioka e as diretoras da Suissen, Cláudia Suzuki e Marisa Naomi Haguihara Turushima, bem como os seus colaboradores Rogério Toshiu Miura e Mário Coiti.

Já no fim do dia, Larissa recebeu a doação de 220 cobertores da Associação dos Corretores de Imóveis de Suzano (Acoris). “Essa foi uma oportunidade de exercermos o lado social e filantrópico da entidade. Estamos contentes em colaborar por mais um ano com a prefeitura. Agradeço a todos os filiados pela participação. Tenho certeza que todos os itens terão suas devidas destinações”, disse o presidente Ademilson Alves Bernardes, que estava acompanhado pelo delegado regional do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci) São Paulo, Nelson Sais; a diretora da Acoris, Expedita Suzete das Chagas; e o associado Jeferson Attene.

Todos os itens passarão por triagem e serão destinados às famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. “Quero agradecer todas as entidades e empresas que vieram hoje à prefeitura realizar esse trabalho social. Vamos conseguir ajudar muitas famílias, com as entregas de cestas básicas e também com a distribuição dos cobertores por meio da Campanha do Agasalho 2019”, declarou a primeira-dama de Suzano.

O Fundo Social de Solidariedade continua aberto para a captação de doações de roupas, alimentos não-perecíveis, materiais de higiene pessoal e outros itens, independentemente da realização de campanhas de arrecadação. Mais informações estão disponíveis pelo telefone (11) 4745-2195. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, entre 8 e 17 horas.