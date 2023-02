Fundo Social recebe doação de 1,2 tonelada de alimentos para o litoral norte

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, recebeu a doação de mais de 1,2 tonelada de alimentos na Arena Suzano na tarde desta sexta-feira (24/02). A contribuição faz parte da iniciativa de arrecadação solidária em prol das famílias afetadas pelas chuvas no litoral norte de São Paulo.

Uma das doações foi feita pelo vereador Fábio Diniz, por meio do trabalho conjunto do Instituto Nacional de Ações Comunitárias (Indac), da Associação Juntos Somos a Força em Busca da Melhoria (Jusfam), do Projeto Botafogo e da ONG Júlio Louco. A segunda é de autoria da equipe responsável pela organização da competição "Ladeiras Trail".

Sob orientação do vereador Fábio Diniz, as equipes, que fizeram um mutirão para arrecadar a maior quantidade possível de itens diversos, entregaram mais de uma tonelada de alimentos em cestas básicas, além de 6 mil garrafas d'água de diversos tamanhos e sacolas com peças de roupas variadas, como camisetas, calças, toalhas e outros.

De acordo com o parlamentar, a iniciativa da administração municipal motivou um mutirão para conquistar a maior arrecadação. "Diante deste cenário difícil vivido na região, quisemos ajudar pois, com o apoio de todos, sabemos que é possível fazer a diferença na vida de muitas pessoas", completou Diniz.

Antes, Larissa recebeu outra importante contribuição, com a entrega de 250 quilos de alimentos por parte da equipe de corrida “Ladeiras Trail”, prova em formato de trilha que teve sua primeira etapa realizada em Suzano no último domingo (19/02). A doação foi encabeçada pelo diretor de percurso Dario Rocha, que representou o empresário responsável pela competição interestadual, Walter Rodrigues Soares Júnior.

Ele explica que para participar da prova, cada integrante entregou um quilo de alimento não-perecível. "Essa é uma prática que adotamos em todos os locais por onde corremos. Aqui em Suzano contamos com a parceria da Larissa e do Fundo Social para que possamos fazer o bem ao mesmo tempo que promovemos o esporte", pontuou.

A primeira-dama agradeceu as doações, ressaltando que em momentos difíceis a união faz a força. "Ver uma corrente do bem em prol dessas pessoas é extremamente gratificante. Em nome do meu marido, o prefeito Rodrigo Ashiuchi, agradeço a solidariedade do vereador Fábio e do amigo Dario, eles que sempre contribuem muito para nossos munícipes e agora, farão a diferença para as famílias do litoral", constatou.

Ação do bem

A Prefeitura de Suzano segue promovendo a campanha de arrecadação de mantimentos para as famílias do litoral norte de São Paulo. Os interessados podem doar alimentos não-perecíveis, peças de roupa em bom estado, artigos de higiene e outros bens que ajudarão muitos moradores da região em três pontos da cidade.

Até a próxima segunda-feira (27/02), a Arena Suzano, localizada no Parque Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), e o Suzano Shopping (rua Sete de Setembro, 555 - Jardim dos Ipês) estão recebendo itens das 9 às 18 horas e das 10 às 22 horas, respectivamente. Por sua vez, o Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501, sala 224 - Centro) acolherá apenas na segunda-feira (27/02), das 9 às 16 horas.