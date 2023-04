Fundo Social recebe doação de meia tonelada de alimentos

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano recebeu a doação de meia tonelada de alimentos não perecíveis do Fusca Clube Magrão (FCM) nesta quinta-feira (06/04), em frente ao Paço Municipal. Os mantimentos foram arrecadados no 19º Encontro de Fuscas e Carros Antigos, realizado durante a comemoração de 74 anos de emancipação político-administrativa do município, comemorado no último domingo (02/04) no Parque Municipal Max Feffer.

Os produtos foram entregues pelo presidente da associação, Johnny Vilela, ao prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, e à presidente do Fundo Social, a primeira-dama Larissa Ashiuchi. Todo o material será entregue às famílias em situação de vulnerabilidade. De acordo com o Fundo Social, os interessados em receber as doações podem fazer a solicitação diretamente ao órgão municipal, onde é realizada uma análise para efetivar a entrega das cestas, por meio dos telefones (11) 4745-2187 e (11) 4745-2188.

“Agradeço à toda equipe do Fundo Social que se dedica com muito amor e carinho para ajudar às famílias. Toda ajuda é bem-vinda e, por isso, também agradeço ao Fusca Clube Magrão pelo ato solidário, direcionando os mantimentos para o nosso estoque. Tenho certeza de que muitas pessoas serão beneficiadas”, comentou a primeira-dama.

Por sua vez, o prefeito Rodrigo Ashiuchi, ressaltou a importância desta decisão solidária. “O simples ato de doar pode representar um grande impacto positivo na vida de outras pessoas, contribuindo diretamente para uma alimentação mais justa e igualitária. Aqueles que têm uma paixão por carros antigos puderam fazer suas doações e, assim, participar da exposição. Desse modo, todos envolvidos nesta ação foram beneficiados, principalmente às famílias assistidas pelo Fundo Social”, pontuou.

Vale lembrar que o órgão segue recebendo doações de mantimentos e outros itens, como materiais de higiene pessoal e cobertores, o Fundo Social de Solidariedade está localizado na rua Baruel, 501, sala 224, no centro de Suzano, com atendimento das 9 às 16 horas.