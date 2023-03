Fundo Social troca ingressos para 1ª partida do Vôlei no mata-mata da Superliga

O Fundo Social de Solidariedade iniciou nesta quarta-feira (29/03) a troca de ingressos para o primeiro jogo do Suzano Vôlei nas quartas de finais da Superliga Nacional. Na Arena, a equipe enfrenta o Vedacit Vôlei Guarulhos pelo torneio nacional neste sábado (01/04), às 18h30, e as entradas podem ser adquiridas na sede do órgão no Paço Municipal Firmino José da Costa (rua Baruel, 501, sala 224, no centro), das 9 às 16 horas.

A iniciativa prevê a troca de alimentos como arroz, feijão e óleo, dentre outros, pela entrada no ginásio municipal. Menores de 16 anos possuem a condição especial de retirar o bilhete sem a necessidade de realizar a doação, entretanto, nestes casos é obrigatória a apresentação de um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável.

O clube suzanense também está disponibilizando ingressos no site oficial suzanovoleioficial.com.br/ingressos e, assim como ocorre com a troca feita pelo Fundo Social, é limitada a emissão de cinco entradas por pessoa. Os tíquetes retirados em ambiente virtual são representados por QR Codes, que podem ser validados no dia da partida mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. Os itens devem ser entregues para as equipes do Fundo Social de Solidariedade na entrada do ginásio, na noite da partida.

A presidente do órgão, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, explicou que o evento é uma das atrações do aniversário de 74 anos de emancipação político-administrativa de Suzano, celebrado no dia 2 de abril (domingo), sendo um programa para família e amigos acompanharem.

“Como parte da cultura suzanense, esse jogo integra a ExpoSuzano, trazendo um confronto decisivo a nossa cidade. Com a partida e os outros eventos programados, estaremos ajudando a causa social com o quilo de alimento, garantindo entretenimento e torcendo pelo Suzano Vôlei na busca pela vitória”, comentou.

O técnico do Suzano Vôlei, Marcos Miranda, o Marcão, afirmou que o confronto não será fácil, mas, assim como em outros momentos, a equipe vai lutar pela vitória, independentemente do adversário.