Fundo Social troca ingressos para duelo regional entre Suzano e Guarulhos

A Prefeitura de Suzano, por meio do Fundo Social de Solidariedade, iniciou nesta segunda-feira (20) a troca de ingressos para o último jogo do Suzano Vôlei na primeira fase da Superliga Nacional. Os torcedores podem comparecer à sede do órgão, na sala 224 do Paço Municipal Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 - centro), das 9 às 16 horas, para retirar até cinco tíquetes para o duelo deste sábado (25) contra o Vedacit Vôlei Guarulhos, que acontece às 21h30 na Arena Suzano, mediante a entrega de um quilo de alimento não perecível por entrada.

A iniciativa é possível graças à troca de alimentos como arroz, feijão e óleo, dentre outros, pela entrada no ginásio municipal, sendo que menores de 16 anos possuem a condição especial de retirar o bilhete sem a necessidade de realizar a doação. Nestes casos, porém, é obrigatória a apresentação de um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável.

Este modelo complementa a troca de ingressos virtual feita pelo Suzano Vôlei, sendo uma opção extra para os torcedores. No site oficial suzanovoleioficial.com.br/ ingressos os moradores podem emitir um QR Code gratuito, tendo acesso à arquibancada com a entrega do alimento na entrada para o jogo na Arena.

A partida em questão marca o último duelo do Suzano na primeira fase da Superliga Nacional. O clube já garantiu uma vaga nas quartas de final do campeonato brasileiro da modalidade, mas a promessa é de jogo grande na Arena Suzano, isso porque a rivalidade regional é um combustível a mais para a equipe treinada pelo técnico Marcos Miranda, o Marcão, que ainda almeja alcançar melhores posições na tabela.

Segundo a presidente do Fundo Social, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, os jogos da equipe local são uma importante fonte de arrecadação, visto que na Superliga, a Arena Suzano sempre contou com, ao menos, 3 mil torcedores. “A exemplo, na última partida contra o Brasília, tivemos mais de 4 mil pessoas nas arquibancadas, o que já garante uma quantidade muito importante de mantimentos para aqueles que mais precisam”, pontuou.

Por sua vez, o prefeito Rodrigo Ashiuchi ressaltou que as partidas do Suzano Vôlei são garantia de muita emoção e entretenimento. “O povo da nossa cidade é apaixonado pelo esporte, por isso as noites de jogos são um verdadeiro espetáculo, tanto dentro como fora de quadra. Convidamos a todos para acompanhar essa última partida antes do mata-mata da Superliga no nosso ginásio e ainda promover uma boa ação com a doação de alimentos”, pontuou.