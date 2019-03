Furtos e estupros lideram crescimento de crimes em Suzano

Furtos e estupros lideram o ranking de crimes registrados nas quatro delegacias de Suzano na comparação de fevereiro deste ano com o mesmo mês de 2018. Em contrapartida, a cidade computou queda no número de ocorrências de homicídio e roubo em geral (pedestres, veículos, cargas). As informações foram publicadas nesta quarta-feira (27) no portal da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

A maior quantidade de crimes registrados na cidade foi o de furto. Para se ter ideia, o município contabilizou 298 ocorrências em fevereiro. Em comparação ao mesmo período do ano passado, foram 218, o que representa a um aumento foi de 36,70%.

Os estupros, incluindo de vulneráveis, quando são praticados contra crianças, adolescentes ou portadores de algum tipo de deficiência, tiveram aumento de 60%. Em 2018, o município teve cinco casos notificados nos distritos policiais. Atualmente, o número saltou para oito.

Dados da SSP mostram que a cidade registrou apenas um latrocínio (roubo seguido de morte) no mês referente à pesquisa. No dia 18 de fevereiro, o funileiro Mauricio de Siqueira, 59 anos, foi morto por criminosos no Jardim América, Distrito de Palmeiras. O número é igual ao do ano passado, quando uma pessoa também foi morta durante um assalto.

Quedas

Os roubos em geral (pedestres, veículos e cargas) tiveram redução. Para se ter ideia, o município registrou, em 2018, 193 ocorrências. Agora, os crimes relacionados ao patrimônio caíram para 144, uma diminuição de 25,39%.

Suzano também teve queda em homicídios e tentativas de homicídio. No período mesmo período do ano passado, o município computou duas mortes violentas e quatro tentativas. Em fevereiro de 2019, o número caiu para zero em ambos os crimes contra a vida.