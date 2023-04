Futuro terminal de Palmeiras vai atender 11 mil passageiros por dia em oito linhas

Na presença de moradores, o prefeito Rodrigo Ashiuchi assinou na manhã deste domingo (16/04) a autorização para o início das obras do Terminal de Ônibus de Palmeiras Jorge Ueno. A solenidade, que também foi acompanhada por secretários municipais, vereadores, pelo presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), o deputado André do Prado, e pela viúva, filhos, netos e demais parentes do homenageado, ocorreu no terreno da futura estrutura, na estrada do Koyama, 365. As intervenções já começam nesta segunda-feira (17/04).

O local será operado pela concessionária Radial Transporte e terá, de início, oito linhas para atender cerca de 11 mil passageiros por dia, proporcionando uma conexão mais completa com os demais trajetos municipais e facilitando o acesso à Estação Suzano da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

A obra será dividida em três etapas, sendo que o investimento para a primeira é de R$ 6.377.089,38, com previsão de término em 24 meses, e terá à frente a empresa PS Engenharia, Construção e Comércio Ltda. No entanto, o prefeito destacou esperar que a fase inicial esteja pronta no primeiro semestre do ano que vem. “É uma obra esperada há décadas não só pelos moradores de Palmeiras, mas de toda a cidade, trazendo muito desenvolvimento para os bairros vizinhos, e gerando emprego na região. Ela será entregue por etapas, mas meu desejo é que a primeira fase esteja pronta ainda em 2024, em meados de junho, para que a gente possa beneficiar toda a população”.

Para as outras etapas, Ashiuchi destacou que mais equipamentos serão instalados no terminal. “Além da função inerente a um local como este, nós ainda teremos um Centrus (Centro Unificado de Serviços) da prefeitura, quadra para esportes e outros espaços para lazer e eventos. Queremos transformar o espaço em um grande complexo que fará a diferença na valorização dos imóveis e dos bairros próximos, além de aprimorar o serviço dos Correios, a vinda de agências bancárias e a chegada de empresas aqui para a região”, ressaltou o prefeito.

Por sua vez, o deputado estadual André do Prado destacou a parceria e o trabalho que tem sido feito em Suzano para o desenvolvimento da cidade. “A ordem de serviço já foi assinada e as equipes já vão começar a trabalhar nesta segunda-feira, a todo o vapor, e o prefeito deu meta que essa primeira fase termine em junho do ano que vem, o que é justo, porque isso é uma batalha dele, assim como foi a entrega da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Revista, e outras obras sonhadas pela população. Os moradores de Palmeiras terão transporte de qualidade, com conforto e demais serviços”, destacou o presidente da Alesp.

Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, exaltou a qualidade do projeto do terminal e a quantidade de itinerários previstos. “Toda estrutura está sendo projetada para atender os usuários do transporte coletivo. Num primeiro momento, serão oito linhas municipais, mas estamos prevendo estudos que possam aumentar a quantidade de destinos conforme vemos a necessidade da população que vai utilizar o terminal”.

Obra celebrada

A autorização das obras, além de ser celebrada pela população que acompanhou o evento, também foi comemorada pelos vereadores que estiveram presentes na manhã de domingo, entre eles Antonio Rafael Morgado, o Professor Toninho Morgado. “Um sonho que começou lá no início dos anos 2000 agora toma forma com o começo da construção. Esta é uma luta da qual participei, com abaixo-assinado enviado para outras gestões municipais, mas que com Rodrigo Ashiuchi se tornou realidade. Em nome dos moradores quero agradecer ao prefeito, e ao deputado (André do Prado) pela contribuição, por tirar esse projeto do papel”, destacou.

O presidente da Câmara de Suzano, Joaquim Antônio da Rosa Neto, também enfatizou a construção da estrutura. “Esse domingo é muito especial para nós com o início das obras. Serão 11 mil pessoas atendidas por dia com as linhas que prestarão o serviço de transporte, trazendo qualidade de vida para todos que moram aqui e integrando ainda mais o sistema de ônibus de Suzano. Quero deixar meus parabéns ao prefeito Rodrigo (Ashiuchi) e ao deputado André (do Prado), além dos meus colegas vereadores, pelo esforço nesse trabalho”, concluiu o vereador.

O chefe do Poder Executivo ainda enfatizou as parcerias realizadas para a construção do terminal. “Nosso governo vem sendo marcado por muito trabalho e nisso temos conseguido muito apoio dos deputados André do Prado e Marcio Alvino (federal) e da nossa Câmara para buscar sempre trazer mais desenvolvimento. Com o terminal não é diferente e por isso quero deixar meu agradecimento a todos esses parlamentares, porque sem eles o projeto ainda estaria no papel”, finalizou Ashiuchi.

Participação

Também prestigiaram a solenidade os secretários municipais Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos), Alex Santos (Governo), Afrânio Evaristo da Silva (Segurança Cidadã e Chefia de Gabinete), Pedro Ishi (Saúde), Itamar Viana (Planejamento e Finanças), Elvis Vieira (Planejamento Urbano e Habitação), Paulo Pavione (Comunicação Pública) e Geraldo Garippo (Assistência e Desenvolvimento Social).

Entre os vereadores estiveram Rogério Castilho; Artur Takayama; Denis Cláudio da Silva; Gerice Rego Lione; Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG; Gilvaldo Freitas dos Santos, o Baiano da Saúde; José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira; e Lazario Nazaré Pedro, o Pastor Lázaro de Jesus.

Por fim, participaram da assinatura da ordem de serviço o proprietário da PS Engenharia, Construção e Comércio Ltda., Pedro Shigueo; o representante da Radial Transporte Murillo Silva; a viúva do homenageado, Machiko Ueno; os filhos Jô, Cátia, Érica e Lina; os netos Gustavo e Lara; os irmãos Roberto Ueno, Nelson Ueno e Vilma Ishi; e os cunhados Marcos Ishi, Clara Ueno e Nilce Ueno.