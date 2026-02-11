Guararema e Caraguá encerram contrato com Renova após crise do lixo igual a enfrentada por Suzano

As Prefeituras de Guararema e Caraguatatuba encerraram os contratos com a Renovar Saneamento, empresa que compõe o Consórcio Renova Suzano e paralisou os serviços de limpeza urbana na cidade de Suzano, após problemas com a coleta de lixo. A empresa é responsável pela execução dos serviços de limpeza, asseio, conservação e manejo de resíduos sólidos no município.

A Prefeitura de Guararema encerrou o contrato no dia 4 de fevereiro e assinou contrato emergencial com a empresa Troupe Brasil Ltda.

Já em Caraguá, segundo nota oficial, os serviços foram totalmente paralisados nesta segunda-feira (9), além de diversas irregularidades constatadas na execução contratual, especialmente relacionadas ao inadimplemento de obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias. “A interrupção compromete a continuidade de um serviço público essencial e representa risco à saúde pública, ao meio ambiente e à ordem urbana”, destacou em nota.

Renova Suzano

As empresas que atendem as cidades de Guararema e Caraguá compõem o consórcio Renova Suzano, que teve os serviços públicos de limpeza urbana paralisados na última quinta-feira (5). O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL) baixou decreto de estado de calamidade ambiental e sanitária na última segunda-feira (9) e assinou contrato emergencial com a empresa Troupe Brasil.