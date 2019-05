GCM, Bombeiros e Patrulha Maria da Penha devem ganhar novas viaturas

Após a inauguração da Central de Segurança Integrada (CSI), Suzano deve reforçar o número de viaturas das corporações. Entre as novidades estão dois veículos destinados ao Departamento de Trânsito de Suzano, outros dois que serão usados pela Guarda Civil Municipal (GCM), além de um ônibus equipado com câmeras, também para a GCM.

Um veículo destinado à Patrulha Maria da Penha e uma van, que será usada pelo Corpo de Bombeiros, complementam o "pacote" de veículos entregues aos departamentos de segurança da cidade.

"Nós precisávamos dar uma resposta na questão da segurança (após o caso do Raul Brasil). Tudo aqui está sendo feito para as crianças, jovens, adultos, famílias da nossa cidade", disse o prefeito, durante a inauguração do CSI na semana passada.

Além dos novos veículos e da inauguração do CSI, que conta com 52 câmeras de monitoramento espalhadas pela cidade, a prefeitura anunciou novidades nas escolas. As 73 unidades de ensino municipais já contam com alarme integrado ao novo sistema. Dessas escolas, 43 já estão equipadas com o botão de pânico.

A previsão é que até o final desse mês, todas as escolas municipais terão o botão de pânico instalado que, uma vez acionado, será dado um alerta na central, onde os operadores enviarão forças de segurança para a escola.

Além disso, a Prefeitura está elaborando um convênio junto ao Governo do Estado para que, em breve, também sejam implantadas câmeras de segurança nas unidades escolares. 92 agentes de segurança escolares cuidam das unidades atualmente na cidade.