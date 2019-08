GCM de Suzano atende quatro casos na primeira semana de agosto

Os agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano realizaram dois flagrantes de tráfico de drogas, recuperaram uma motocicleta roubada e apoiaram ação de fiscalização no distrito de Palmeiras. As atividades foram realizadas pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã entre os dias 1º e 6 de agosto.

Nesta terça-feira (6), a equipe de segurança ofereceu suporte ao Departamento de Fiscalização de Posturas em uma autuação de ocupação irregular de um terreno público na rua Karin Jorge do Parque Nova América, no distrito de Palmeiras. A ação ocorreu a partir de denúncias de que o local teria sido loteado e cercado sem autorização do poder público.

De acordo com o Departamento de Fiscalização, foi dada uma notificação às pessoas que estavam no terreno, dando o prazo de até dez dias para retirada dos pertences e bens do local. Caso o aviso oficial não seja cumprido, um Boletim de Ocorrência será lavrado como esbulho possessório - ato pelo qual uma pessoa perde a posse de um bem que tem consigo (sendo proprietário ou possuidor) por ato de terceiro que o toma forçadamente, sem ter qualquer direito sobre a coisa que legitime o ato.

Na última segunda-feira (5), durante patrulhamento de rotina no Jardim Colorado, a equipe de Canil da guarda identificou um homem em atitude suspeita na rua Germani Fiamini. Na ocasião, o cão farejador encontrou cinco eppendorfs (pinos) com cocaína, uma pedra de crack e 25 porções de maconha, além de dinheiro vivo. O suspeito foi encaminhado ao plantão da Polícia Civil, onde foi autuado por tráfico de drogas.

Já no primeiro dia do mês, também em patrulhamento no Jardim Cacique, a GCM recebeu uma denúncia anônima que um indivíduo conduzia uma motocicleta sem placa de identificação para um matagal nos arredores da comunidade. Os agentes seguiram a pé até o local onde encontraram a motocicleta, de formato scooter na cor cinza escuro. O veículo estava abandonado sem as chaves e com a placa dentro do compartimento bagageiro, sendo encaminhado ao plantão policial e seguiu para o pátio de veículos da Polícia Civil.

No mesmo dia, a Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e uma unidade do Canil atuavam no bairro Rincão das Lendas, na região sul da cidade, onde flagraram três indivíduos que portavam 16 pinos com cocaína, 49 pedras de crack, além de 30 invólucros com maconha. Todos foram encaminhados à Delegacia Central de Suzano, onde foram autuados pelo artigo 33 do Código Penal (tráfico de entorpecentes).

Em caso de denúncias, a GCM pode ser acionada pelos telefones (11) 4745-2150 e 153.