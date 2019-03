GCM de Suzano desenvolve ações para coibir 'pancadões' na região Norte de Suzano

O som alto de famosos 'paredões' - caixas de som acopladas em carros, principalmente picapes - tem causado reclamações e prejudicado o descanso da população, em especial da região Norte de Suzano. Isto porque jovens estariam realizando encontros, em um campo de futebol, na Rua Mario Bochetti, no Miguel Badra. A Prefeitura divulgou estar realizando ações para coibir este tipo de problema, bem como desenvolvendo estratégias em busca de uma resolução.

De segunda a quinta-feira, os habitantes do Miguel Badra não têm tido problemas para descansar. O barulho geralmente acaba sendo da movimentação de carros, ou até mesmo moradores vizinhos. Contudo, a calma encerra nas noites de sexta-feira, quando as letras e batidas de funk ecoam pelas ruas do bairro.

Moradores relatam que o problema também persiste aos sábados e domingos. E que muitos dos frequentadores são adolescentes. "Algumas vezes, a gente nem consegue passar, porque tem alguém usando drogas no local. Ficamos preocupados, pois são jovens", disse um morador, que pediu para não se identificar, por medo de represálias.

Segundo relatos de moradores, os 'pancadões' começaram há pouco mais de um mês. Eles utilizam uma área de lazer para realizar os encontros. Além disso, a venda de álcool e drogas é explícita. A respeito da denúncia, a Guarda Civil Municipal (GCM) disse estar desenvolvendo ações para coibir a prática. "A Secretaria de Segurança Cidadã está ciente da situação e desenvolverá estratégias em busca de resolução para estas questões", disse nota enviada à reportagem.

Ouvidoria

Os suzanenses podem fazer contato com a Ouvidoria por meio do e-mail: ouvidoria@suzano.sp.gov.br ou pelos telefones: 4742-2970 ou 4743-1796. Quem preferir se posicionar de forma presencial pode ir até a Ouvidoria, na Rua Baruel, 126. Em qualquer um dos meios, não é cobrada nenhuma taxa para reclamar, sugerir ou elogiar.