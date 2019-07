GCM de Suzano realiza Operação Especial Férias

A Guarda Civil Municipal (GCM) está realizando a Operação Especial Férias – Prevenção e Visibilidade, voltada à segurança de bairros de Suzano.

Segundo a comandante interina da corporação, Rosemary Caxito, a cidade foi dividida em três setores. O primeiro abrange o centro e o centro expandido, o segundo vai do Parque Maria Helena até o Jardim São Bernardino e o terceiro desde a Praça do Sol Nascente até Palmeiras, no limite com Ribeirão Pires.

A operação conta com 52 agentes, sendo 23 no período noturno, e terá um patrulhamento especial nas ruas Euclides Damiani (Vila Amorim), Dr. Prudente de Moraes (Vila Amorim) e Barão de Jaceguai (área central).

As equipes buscam uma aproximação com a população e oferecem cartões com os telefones da GCM para chamadas de emergência. As abordagens são feitas somente quando os agentes se deparam com pessoas em atitudes suspeitas.

Ainda no período de férias, na segunda quinzena de julho, a corporação fará uma operação para evitar que crianças e adolescentes utilizem cerol e linha chilena para empinar pipas. Ambas podem causar acidentes graves, principalmente em motoqueiros. O primeiro local a ser vistoriado será o Parque Max Feffer. O cerol é uma mistura de pó de vidro e cola e a linha chilena tem uma resistência muito grande e não arrebenta.

O telefone para emergências da GCM de Suzano é (11) 4745-2150. Seu uso deve ser feito somente para comunicar ocorrências.