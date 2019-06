GCM e fiscais de Suzano participam de operação conjunta com a Polícia Civil Caixa de entrada x

Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) e do Departamento de Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Suzano participaram nesta quarta-feira (12) de uma operação conjunta com a Polícia Civil voltada ao combate do comércio de peças de veículos em situação irregular. A iniciativa ocorreu no Jardim Colorado, na Vila Amorim e na região central da cidade.

Participaram mais de dez membros da GCM, entre integrantes do Canil e da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), quatro da Fiscalização de Posturas e investigadores da Delegacia de Polícia de Suzano.

As autoridades tinham informações de que nos locais escolhidos para vistoria poderia haver comércio de peças de motocicletas sem nota fiscal e sem procedência conhecida. Também havia suspeitas de receptação de veículos furtados e roubados. Ao final dos trabalhos, um estabelecimento foi notificado por não apresentar a documentação necessária e dois acabaram fechados por descumprirem a legislação municipal.

Durante as averiguações, uma motocicleta em situação irregular foi detectada e encaminhada para o plantão policial, para que fossem tomadas as devidas providências. Até o início da tarde, não houve prisões decorrentes das ações realizadas.

O secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Jefferson Ferreira dos Santos, reafirmou o compromisso do município de cooperação junto às autoridades estaduais e federais para o cumprimento da lei. “Estamos sempre à disposição para fornecer o apoio logístico e técnico necessário para operações como estas, que necessitam de uma abordagem profissional e eficiente e que não apenas coíbem o crime na cidade como também desencorajam o comércio paralelo de itens furtados e roubados”, concluiu.